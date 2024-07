3 truques da app Fotografias do iPhone e iPad que deve conhecer

A aplicação Fotografias é uma parte importante do ecossistema Apple, fornecendo imensas funcionalidades para gerir e editar fotos, quer esteja no iPhone ou no iPad. Embora possa já estar familiarizado com algumas dicas, existem sempre aquelas menos conhecidas que são extremamente úteis. Deixamos 3.

1. Copiar e colar edições para facilitar a edição de imagens em massa

Editar fotos é uma das funcionalidades mais úteis da aplicação Fotografias do iPhone e iPad, mas sabia que não tem de editar cada uma individualmente? Em vez disso, pode utilizar uma funcionalidade de copiar e colar edições para efetuar edições numa imagem e, em seguida, transferir essas edições para todas as outras fotos às quais pretenda aplicá-las.

Esta funcionalidade é a mesma no iPhone e iPad. Basicamente, depois de editar a sua fotografia na app Fotografias:

1. Clique em (...) e escolha "Copiar edições".

2. Depois selecione outras fotos às quais pretende aplicar as edições, selecione (...) novamente e clique em "Colar edições".

Aplicar edições a muitas fotos é fácil, o que torna a edição de imagens em massa mais simples com a app Fotografias, independentemente da plataforma a partir da qual está a aceder à aplicação.

2. Identificar objetos, plantas e muito mais

Sabia que a app Fotografias é capaz de identificar objetos usando recursos integrados de aprendizagem automática e IA? Pode identificar tudo, desde animais, a objetos, plantas, flores e muito mais. Basta abrir a fotografia que pretende identificar e, em seguida, clicar no botão com uma folha brilhante.

Esta funcionalidade combina muito bem com o iPhone, em particular, uma vez que pode utilizá-la enquanto está em movimento. O Zoo é um bom exemplo de local onde esta funcionalidade pode dar bastante jeito.

3. Selecionar e copiar texto das fotografias

As versões modernas da app Fotografias para iPhone e iPad suportam uma funcionalidade muito útil que lhe permite selecionar e copiar texto a partir de uma fotografia. Por exemplo, se tiver tirado uma fotografia de um sinal, de um menu ou de um documento, pode abrir essa fotografia na aplicação e selecionar o texto para o copiar e colar noutro local.

Basta abrir a fotografia, clicar e manter premido o texto, e clicar em "Copiar".

Pode então colar o texto copiado onde quiser: na aplicação Notas, Mensagens, Email, ou em qualquer outro lugar onde possa colar texto.

