Huawei desafia os utilizadores a serem ativos com o Watch Fit 3. Agarre os descontos!

A Huawei acaba de lançar o Ilumine os Anéis de Atividade, Melhore o seu bem-estar todos os dias!, um desafio na aplicação Huawei Health que recompensa os utilizadores que completem os três anéis de atividade.

Por forma a motivar os utilizadores a manterem-se ativos, o Huawei Watch Fit 3 afigura-se como o aliado perfeito para aderir ao desafio, graças às funcionalidades avançadas de saúde e bem-estar, bateria de longa duração e compatibilidade com iOS e Android.

Comprometido em ajudar os utilizadores a atingirem os seus objetivos de fitness, o Huawei Watch Fit 3 disponibiliza os anéis de atividade e caracteriza-se pelas suas capacidades avançadas e abrangentes de monitorização de saúde e bem-estar.

Capaz de monitorizar mais de 100 desportos, apresenta sugestões inteligentes de tipos e duração de exercícios com base nos hábitos do utilizador e condições climatéricas, além de incluir aulas e orientações para aquecimento e alongamentos, acompanhadas por animações e áudio.

Huawei quer recompensá-lo pela sua atividade física

De modo a promover a adoção de um estilo de vida mais ativo e saudável, a Light Up Your Rings, Better Health Every Day! vai recompensar os utilizadores que completarem os anéis de atividade. Para isso, os utilizadores devem manter-se ativos durante cinco dias na mesma semana e conseguir um conjunto perfeito dos três anéis de atividade: o anel vermelho, queimando calorias, o anel amarelo, praticando exercício físico, e o anel azul, estando de pé ou movimentando-se ao longo do dia.

Cada vez que o utilizador atingir este objetivo, recebe 100 pontos que podem ser utilizados para obter descontos em compras na loja Huawei. Além disso, os participantes podem desbloquear medalhas, como a Medalha da Semana Perfeita, se conseguirem um conjunto perfeito de anéis fechados durante uma semana completa (sete dias).

O testemunho na primeira pessoa do medalhado atleta Sir Mo Farah No âmbito de uma iniciativa recente que juntou vários corredores em Paris, Sir Mo Farah, um dos rostos dos wearables Huawei, partilhou a sua experiência com os smartwatches da marca. O atleta britânico revelou como o ajudaram a melhorar significativamente a sua rotina de exercício, tornando o exercício acessível e divertido para o utilizador comum: A integração da tecnologia na nossa rotina de fitness permite-nos acompanhar o nosso progresso e mantermo-nos motivados. É uma excelente forma de tornar o desporto acessível e divertido. As sugestões inteligentes e os anéis de atividade da Huawei facilitam a concretização dos meus objetivos pessoais de fitness e a promoção de um estilo de vida sustentável, saudável e ativo, transformando os meus esforços em progressos tangíveis. A participação do atleta na Paris City Run teve o objetivo de motivar os participantes a tornarem-se uma melhor versão de si próprios, com grande estilo, usando os wearables Huawei. O Huawei Watch Fit 3 esteve em destaque, ao permitir apoiar os utilizadores a ter uma vida ativa e saudável, oferecendo funcionalidades de fitness como os anéis de atividade, preservando o conforto de utilização.

À descoberta do verdadeiro potencial com os anéis de atividade

Os anéis de atividade da Huawei foram concebidos para permitir que os utilizadores se aproximem do seu verdadeiro potencial. Não só monitorizam a atividade física diária do utilizador, como ajudam-no a criar hábitos de vida saudáveis através de três indicadores-chave, representados por três cores: vermelho para movimento, amarelo para exercício, azul para posição.

Através de exercícios baseados na ciência, os anéis de atividade apresentam um sistema de medalhas para incentivar os utilizadores, recompensando-os por atingirem novos recordes pessoais na sua jornada de saúde e fitness.

Estes objetivos podem ser alcançados através da tecnologia inteligente do Huawei Watch Fit 3, equipado com o TruSportTM, uma funcionalidade que oferece conselhos personalizados de acordo com os objetivos dos utilizadores.

Os planos de treino são gerados com base no Índice de Capacidade de Corrida (RAI) do utilizador, que inclui ritmo cardíaco, distância de corrida e outros parâmetros de monitorização. O dispositivo dispõe também de um algoritmo de posicionamento GNSS inteligente para um acompanhamento de rotas mais avançado e preciso, permitindo aos atletas mais aventureiros explorar novos trilhos e territórios.

Huawei tem uma campanha de verão a decorrer

Até ao final de agosto, o Huawei Watch Fit 3 está disponível a partir de 149€, quer na Huawei Store, quer nos retalhistas habituais.

Na loja Huawei é ainda possível usar o cupão de desconto AFIT319 e escolher uma segunda bracelete de oferta.

Huawei Watch Fit 3