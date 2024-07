Apple Watch pode detetar a principal causa de ataques cardíacos, diz médico

Os "vestíveis" como é o caso do Apple Watch, trazem hoje uma mais-valia aos utilizadores, captam muitos sinais vitais em tempo real. E estes dados podem ser determinantes. Segundo um médico, o Apple Watch pode detetar a principal causa de ataques cardíacos.

ECG do Apple Watch pode detetar bloqueios cardíacos potencialmente fatais

De acordo com um médico holandês, o Apple Watch pode detetar uma das principais causas de ataques cardíacos - uma capacidade não anunciada que poderá ter grandes implicações na monitorização da saúde.

Depois de utilizar a funcionalidade de eletrocardiograma do smartwatch da Apple, o Dr. Ruud Koster, um cardiologista de Amesterdão, descobriu acidentalmente que tinha um bloqueio cardíaco potencialmente fatal que causava enfarte agudo do miocárdio. O médico escreveu um artigo sobre a sua experiência e recomenda agora que o Apple Watch seja estudado quanto à sua capacidade de alertar os utilizadores sobre bloqueios cardíacos potencialmente mortais.

As funcionalidades de saúde e fitness do relógio foram citadas inúmeras vezes por salvarem vidas, frequentemente ao alertarem os utilizadores para problemas de saúde não diagnosticados.

Os modelos mais recentes do Apple Watch (a partir da Series 4) incluem uma funcionalidade de eletrocardiograma (ECG) que, segundo estudos médicos, pode detetar de forma fiável a fibrilhação auricular e outros problemas de ritmo cardíaco. A Clínica Mayo usou o ECG do Apple Watch e a IA para encontrar problemas da atividade cardíaca não detetados.

Mas o smartwatch da Apple ainda não foi aprovado para detetar enfarte agudo do miocárdio - uma falta de sangue e oxigénio no músculo cardíaco, normalmente causada pelo bloqueio das artérias coronárias.

O enfarte agudo do miocárdio é uma das principais causas de ataques cardíacos fatais, responsável por 12 mortes diárias em Portugal, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas.

De facto, a página de apoio da Apple afirma claramente que:

O Apple Watch não consegue detetar ataques cardíacos. Se sentir dor, pressão, aperto no peito ou achar que está a ter um ataque cardíaco, ligue imediatamente para os serviços de emergência.

No entanto, Koster afirmou que o seu Apple Watch pode detetar enfarte agudo do miocárdio.

A utilização para detetar enfarte agudo do miocárdio não é apoiada pela Apple, mas está documentada neste caso.

Escreveu num relatório de caso recentemente publicado.

Sem sintomas de doença cardíaca

Antes da descoberta do Apple Watch, Koster não fazia ideia de que tinha um bloqueio cardíaco potencialmente fatal. Não sentia qualquer desconforto ou sintomas de doença cardíaca.

Antes, durante e depois do episódio, ele estava completamente assintomático para dor no peito, falta de ar, tontura ou palpitações.

Refere o relatório.

Depois de se exercitar num cross-trainer no ginásio, Koster fez um ECG do Apple Watch em si mesmo por curiosidade. (É um teste de 30 segundos: Aqui está como realizar um ECG no Apple Watch.) Ao olhar para os resultados do ECG, Koster notou uma pequena queda na "onda T" no final do traço.

Como ele continuou a executar ECGs em si mesmo durante a meia hora seguinte, notou como o mergulho da onda T ficou maior depois de alguns minutos, depois voltou ao normal após cerca de 30 minutos.

Um cardiologista com 50 anos de experiência, Koster reconheceu o mergulho como um sinal de um bloqueio "silencioso", que não conduz a quaisquer sintomas de doença cardíaca. (Ele tem uma história familiar de doença cardíaca e estava a ser tratado para o colesterol alto).

Koster consultou imediatamente outro cardiologista. Pouco depois, submeteu-se a um teste de exercício cardíaco aprofundado com recurso a um ECG médico. O ECG do laboratório confirmou os bloqueios e Koster foi submetido a uma cirurgia de bypass cardíaco para tratar três artérias bloqueadas. Após a cirurgia bem sucedida, recuperou sem problemas. O seu ECG está agora normal.

São necessários mais estudos

Koster afirmou no seu artigo que o Apple Watch pode detetar de forma fiável bloqueios cardíacos. No entanto, o utilizador deve permanecer perfeitamente imóvel durante o teste de 30 segundos.

Demonstramos que o ECG de 1 derivação feito com o Apple Watch pode registar de forma fiável as alterações da onda T que indicam enfarte agudo do miocárdio.

Escreveu o cardiologista.

Agora, o médico apela à realização de mais estudos.

A utilização do Apple Watch para documentar alterações isquémicas deve ser estudada de forma sistemática quanto ao seu potencial para identificar um enfarte agudo do miocárdio, principalmente desencadeado por sintomas, mas talvez também em pessoas assintomáticas.

Referiu no seu artigo.

Segundo refere o médico, no futuro, o Apple Watch poderá fornecer um diagnóstico precoce de problemas cardíacos. Se um utilizador de um Apple Watch sentir dores no peito, poderá fazer um ECG cuidadoso e enviar um PDF com os resultados ao seu cardiologista. No entanto, fica também o alerta para potenciais falsos positivos. Para se proteger contra isso, Koster pediu uma "validação rigorosa" antes de usar o Apple Watch num ambiente clínico.

Koster observou que o seu Apple Watch detetou os seus problemas cardíacos silenciosos e assintomáticos. E ele disse que o smartwatch não deve ter problemas para identificar problemas semelhantes em pessoas com sintomas pronunciados.

Se os utilizadores se mantiverem quietos e o Apple Watch conseguir recolher bons dados de ECG, isto poderá tornar-se um grande avanço na deteção de doenças cardíacas. Milhões de pessoas possuem Apple Watches com capacidade para efetuar ECG e dispositivos semelhantes, e podem fazer testes em casa para se sentirem bem. Os Apple Watches podem até ganhar algoritmos alimentados por IA para procurar sinais subtis de doença ao longo do tempo.