Combustíveis: É aqui que pode atestar mais barato o depósito

O preço dos combustíveis continua a subir e tal situação tem um enorme impacto para a carteira dos portugueses. Marcelo Rebelo de Sousa já antecipou que Governo "está a preparar formas de mitigar" aumento de combustíveis. Por agora saiba onde atestar o depósito ao melhor preço.

A partir desta segunda-feira, o gasóleo vai custar mais 6 cêntimos por litro e a gasolina mais 0,5 cêntimos. É um dos maiores aumentos das últimas semanas nos combustíveis.

Em Portugal, a 11 de setembro o litro do gasóleo custava em média 1,75 euros, ligeiramente mais caro do que na Irlanda, Hungria ou Espanha, mas abaixo dos valores praticados na Alemanha, Grécia, Países Baixos, França, Itália ou Dinamarca. Quanto à gasolina, na mesma data, em Portugal o preço médio foi de 1,86 euros, mais caro do que na Suécia, Irlanda e Espanha, mas mais barato do que na Alemanha, França, Itália, Grécia, Dinamarca ou Países Baixos.

Segundo refere o Presidente da República, "Dentro da nossa inflação, não há dúvida que os combustíveis, como na Europa e no mundo, estão outra vez a pesar muito". Marcelo Rebelo de Sousa, referiu também que o executivo "certamente está a preparar medidas ou, pelo menos, formas de mitigar a situação porque é uma situação que está a pesar muito na inflação em Portugal e noutros países europeus".

Combustíveis: Onde atestar o depósito e pagar menos?

Por forma a permitir a disponibilização ao público dos preços dos combustíveis praticados nos postos de abastecimento, está disponível o Portal Preços dos Combustíveis Online. Além de ficarmos a saber todos os preços nos postos de combustível, este portal indica-nos quais os postos que estão a vender combustíveis mais baratos.