Empresa fundada por ex funcionários da SpaceX fabrica medicamentos no espaço

O céu já não é o limite para as empresas farmacêuticas. A Varda Space Industries, uma empresa californiana fundada por antigos funcionários da SpaceX, enviou uma pequena fábrica de medicamentos para o espaço com a justificação de que a eliminação da gravidade permitia criar medicamentos que de outra forma não era possível. E está a resultar!

A Varda fez o seu primeiro lançamento em junho do ano passado a bordo de um foguetão Falcon 9 da SpaceX. A pequena cápsula Winnebago-1, com um metro de diâmetro, foi utilizada para produzir cristais do medicamento ritonavir para o VIH.

A eliminação da gravidade permite-nos fabricar medicamentos que de outra forma não poderíamos fabricar na Terra.

Explica Will Bruey, Diretor Executivo da Varda.

Os cristais de proteínas produzidos em condições de microgravidade, como os de uma cápsula em órbita da Terra, são maiores e mais perfeitos do que os da Terra, o que pode resultar em medicamentos mais estáveis e eficazes, como a Varda vai tentar demonstrar agora que o seu primeiro lote regressou do espaço.

Varda fez parceria com a Rocket Lab para o seu primeiro lançamento

A Rocket Lab fabricou o módulo de propulsão e energia da cápsula, denominado Photon, que não só manteve a fábrica viva durante oito meses (mais quatro meses do que o planeado), como também executou as manobras de "desorbitagem" com precisão, permitindo que a cápsula aterrasse suavemente sobre o deserto do Utah.

A empresa publicou um vídeo sem cortes da espetacular reentrada. A cápsula viu o Photon voar com a sua câmara, resistiu ao calor da travagem atmosférica e aterrou de para-quedas num campo de testes do Pentágono.

A missão demorou o dobro do tempo previsto devido às dificuldades que a Varda teve em obter autorização das autoridades americanas para aterrar a cápsula. A Varda é a primeira empresa privada a reentrar em solo americano (a nave Dragon da SpaceX aterrou no Atlântico).

Medicamentos do futuro poderão vir com a etiqueta "Made in Space"

Esta é a primeira fábrica espacial a ser lançada fora da Estação Espacial Internacional e representa uma nova economia emergente na órbita baixa da Terra. A Varda espera lançar uma segunda missão este verão.

