Paris votou para triplicar as taxas de estacionamento para SUV

No final do ano passado, Paris anunciou que os cidadãos seriam questionados sobre "um aumento muito significativo nas taxas de estacionamento não residencial para SUV e 4x4" no dia 4 de fevereiro deste ano. Ora, os residentes foram às urnas e o referendo foi aprovado com cerca de 55% dos votos a favor.

Em setembro do ano passado, Paris despediu-se, oficialmente, das trotinetas elétricas, após um referendo a partir do qual conheceu a opinião dos cidadãos. Depois, levantou-se a questão dos SUV, por serem mais poluentes e inseguros para ciclistas, motoristas e pedestres.

Indo ao encontro do que foi anunciado por Anne Hidalgo, prefeita da cidade francesa, em novembro, Paris foi ontem, dia 4 de fevereiro, levado a votar sobre esta matéria.

Os cidadãos de Paris votaram para triplicar as taxas de estacionamento para os veículos maiores, mais pesados e mais poluentes. O referendo foi aprovado com 42.415 votos a favor (54,55%), 35.340 contra, e 366 em branco ou inválidos. De ressalvar, porém, que dos 1.374.532 de cidadãos inscritos nas listas, apenas 78.121 participaram.

Após ouvir os seus cidadãos, Paris poderá ser a segunda cidade francesa (depois de Lyon) e a primeira capital europeia a implementar tal política.

A votação de hoje é uma mensagem importante dos parisienses de que os monstruosos SUV são simplesmente incompatíveis com a vida urbana. Paris já saltou para uma cidade onde as pessoas podem facilmente caminhar, andar de bicicleta e desfrutar de bairros habitáveis. A votação de hoje aproxima Paris ainda mais da visão de uma cidade verdadeiramente centrada nas pessoas. Esperamos que as cidades de toda a Europa sejam inspiradas a seguir o exemplo da capital francesa.

Disse Jens Mueller, diretor-adjunto da Clean Cities.

Esta iniciativa, promovida pela presidente da Câmara Anne Hidalgo, visa especificamente os cada vez mais populares veículos utilitários desportivos (em inglês, SUV).

O resultado da votação é uma vitória para a qualidade de vida dos parisienses. Ao obrigar os SUV a pagar os custos e os inconvenientes que causam, Paris está a enviar um sinal de que estes monstros sobre rodas não são bem-vindos nas nossas ruas. É também uma ótima notícia para a qualidade do ar, a segurança rodoviária e o reequilíbrio do espaço público nas cidades.

Partilhou Tony Renucci, diretor do grupo francês Respire.

De acordo com um estudo publicado pela Transport & Environment, a largura média dos novos veículos de passageiros, na Europa, aumentou de 177,8 cm em 2018 para 180,3 cm no primeiro semestre de 2023, principalmente devido ao aumento dos SUV. Consequentemente, metade dos automóveis vendidos são demasiado grandes para os lugares de estacionamento na rua.