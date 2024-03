Elon Musk diz que a xAI vai tornar o Grok open-source esta semana

A xAI, startup de IA de Elon Musk, vai tornar o Grok open-source, o chatbot rival do ChatGPT, esta semana, disse o empresário, dias depois de ter processado a OpenAI e de se ter queixado de que a startup apoiada pela Microsoft se tinha desviado das suas raízes de código aberto.

A xAI lançou o Grok no ano passado, dotando-o de funcionalidades que incluíam o acesso a informação "em tempo real" e pontos de vista que contrariavam a abordagem "politicamente correta". O serviço está disponível para clientes que paguem a subscrição mensal de 16 dólares do X.

Musk ajudou a co-fundar a OpenAI com Sam Altman há quase uma década, como forma de contrariar o domínio da Google na inteligência artificial. Mas a OpenAI, que também era obrigada a tornar a sua tecnologia "livremente disponível" para o público, tornou-se de código fechado e mudou o foco para maximizar os lucros da Microsoft, alegou Musk no processo movido no final do mês passado (resposta da OpenAI aqui).

Até hoje, a OpenAI continua a afirmar que o seu objetivo é garantir que a IAG "beneficie toda a humanidade". Na realidade, porém, a OpenAI foi transformada numa subsidiária de código fechado da maior empresa de tecnologia do mundo: Microsoft.

Alegou o processo de Musk. Além disso, em resposta a um utilizador no X, Musk afirmou que a OpenAI "é uma mentira".

A promessa de abrir iminentemente o Grok significa que a xAI se juntará à lista de uma série de empresas em crescimento, incluindo a Meta e a startup francesa Mistral, que publicaram os códigos dos seus chatbots para o público.

Há muito que Musk é um defensor do código aberto. A Tesla, outra empresa que ele lidera, abriu o código de muitas das suas patentes.

A Tesla não iniciará processos judiciais de patentes contra qualquer pessoa que, de boa fé, queira usar a nossa tecnologia.

Disse Musk em 2014. O X, anteriormente conhecido como Twitter, também abriu alguns dos seus algoritmos no ano passado.

