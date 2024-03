Elon Musk processa toda a gente associada à OpenAI, empresa que cofundou

O cofundador da OpenAI, Elon Musk, processou a empresa, os seus colegas co-fundadores, empresas associadas e outros não identificados. O magnata afirma que, ao perseguir os lucros, estão a violar o estatuto da OpenAI como organização sem fins lucrativos e os seus acordos contratuais fundamentais para desenvolver a IA "para benefício da humanidade".

O processo alega que a OpenAI se tornou uma "subsidiária de facto de código fechado" da Microsoft, que investiu 13 mil milhões de dólares e detém uma participação de 49%. A Microsoft usa a tecnologia da OpenAI para alimentar ferramentas de IA generativas, como o Copilot.

De acordo com o processo, sob a atual direção da OpenAI, esta está alegadamente a desenvolver e a aperfeiçoar uma inteligência artificial geral (IAG) "para maximizar os lucros da Microsoft, e não para benefício da humanidade. Isto foi uma traição ao Acordo de Fundação".

O processo define IAG como "uma máquina com inteligência para uma grande variedade de tarefas como um humano". Musk argumenta no processo que o GPT-4, que é supostamente "melhor em raciocínio do que a média dos humanos", é equivalente a uma IAG e é "um algoritmo proprietário de facto da Microsoft".

Há muito que Musk manifesta a sua preocupação com a IAG. Ele afirma que a tecnologia representa "uma grave ameaça à humanidade", particularmente "nas mãos de uma empresa fechada e com fins lucrativos como a Google".

Musk está (e quer continuar) no jogo com a OpenAI

Desde a estreia pública do ChatGPT da OpenAI em novembro de 2022, tem havido uma batalha entre as gigantes da tecnologia para oferecer as melhores ferramentas de IA generativa. Musk juntou-se a essa corrida quando a sua empresa de IA, a xAI, lançou o Grok para assinantes Premium + na sua rede social X no ano passado.

Quando Altman regressou rapidamente ao poder depois de o conselho de administração da OpenAI o ter demitido de forma chocante em novembro, diz-se que nomeou um novo grupo de diretores com uma mentalidade menos técnica e mais centrada nos negócios.

Musk está a tentar obter um julgamento com júri e uma decisão que obrigue a OpenAI a manter a sua missão original sem fins lucrativos. Também quer que a empresa seja proibida de rentabilizar a tecnologia que desenvolveu enquanto organização sem fins lucrativos em benefício da liderança da OpenAI, bem como da Microsoft e de outros parceiros.

