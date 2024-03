Apple reforça a importância da saúde digital do Apple Watch com histórias verídicas

Não há dúvidas dos benefícios que a tecnologia inclusa no Apple Watch (assim como noutros dispositivos premium deste segmento) trazem à vida dos utilizadores. É mais do que um simples relógio com funcionalidades parecidas com computadores. É muito como ter um olhar digital em cima dos nossos sinais vitais e se algo não está bem com o coração, com a respiração, com a nossa forma de estar, o alarme desperta a nossa preocupação. Isso tem salvado vidas, como podemos ver nestes vídeo partilhados pela Apple.

Saúde digital sempre debaixo de olho

A Apple Austrália no YouTube publicou dois novos anúncios para o Apple Watch que mostram as funcionalidades de saúde e segurança do dispositivo. Ambas as histórias são relatos de experiências reais vividas por clientes do smartwatch.

A primeira é exclusivamente australiana, uma vez que Bruce, utilizador do relógio da Apple, conta a história de um canguru que o fez cair da bicicleta. A deteção de quedas do dispositivo veio em seu socorro, pois chamou os serviços de emergência e notificou o seu contacto de emergência enquanto ele estava inconsciente.

O spot seguinte é da perspetiva de uma mãe. A sua filha Lexi recebeu notificações de ritmo cardíaco baixo do Apple Watch - resultado de um bloqueio cardíaco completo.

Tudo isto, com as devidas particularidades apresentadas nestes vídeos nos antípodas, podem acontecer a qualquer um dos utilizadores. Aliás, o Pplware tem vindo a mostrar todo o potencial deste equipamento, quer em testemunhos reais que viram a sua vida ajudada por este gadget, como com guias que permitem deixar o Apple Watch alerta no pulso de cada um dos utilizadores.

A linha atual da Apple inclui o Apple Watch Series 9, o Ultra 2 e o SE 2. Saiba mais sobre as funcionalidades de saúde e segurança do Apple Watch aqui.