Apple volta a ultrapassar a Samsung nas vendas de smartphones na Europa

A batalha entre a Apple e a Samsung está focada em controlar o mercado dos smartphones. A gigante Coreana tem sido a dominadora nos últimos anos, mas a empresa de Cupertino reage e conquista novas posições. Na mais recente foi mostrado que a Apple voltou a ultrapassar a Samsung nas vendas de smartphones, agora na Europa.

Apple volta a ultrapassar a Samsung

As vendas de smartphones da Samsung na Europa caíram 12% no último trimestre do ano passado, enquanto os iPhones aumentaram a sua quota de mercado. O resultado desta situação foi que a Apple ultrapassou a Samsung em vendas na Europa, pela primeira vez em quase dois anos.

A Canalys revelou há poucos dias que, embora o mercado europeu de smartphones tenha caído 3%, a Samsung sofreu uma perda muito maior, enquanto a Apple conseguiu um crescimento de 1%. Isto permitiu-lhe ultrapassar a Samsung em vendas na Europa.

Vendas de smartphones na Europa

Esta nova informação revela que as remessas de smartphones para a Europa, excluindo a Rússia, caíram 3% ano a ano, para 37,8 milhões de unidades no quarto trimestre de 2023. No entanto, a Apple recuperou a posição de liderança após sete trimestres atrás da Samsung, crescendo 1% ano a ano, para 12,4 milhões de unidades. Por outro lado, a Samsung sofreu uma queda de 12% para 10,8 milhões de unidades, o que a levou para a segunda posição.

Embora a Samsung tenha liderado ao longo do ano, a procura pelo iPhone 15 impulsionou a Apple para este primeiro lugar, aumentando também a procura por modelos premium, que nunca foi tão alta. Mais especificamente, os smartphones topo de gama atingiram uma quota recorde no mercado europeu no quarto trimestre de 2023, com quase 40% das remessas de smartphones com preços iguais ou superiores a 800 euros.

Como será que o futuro vai mudar?

O iPhone 15 e o iPhone 15 Pro foram uma boa atualização ao adicionar novos recursos em comparação com a geração anterior. Isso foi especialmente notado nos modelos Pro e Pro Max, com design ligeiramente renovado, action button, armação de titânio e USB-C.

Este cenário deverá mudar em breve na Europa, com a Samsung a recuperar a sua posição, graças às vendas dos seus novos smartphones. Esta é uma oscilação normal e que garante alguma vibração ao mercado e a quem gere estes mercados.