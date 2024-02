Windows 11: Microsoft quer acabar com os reboots após de instalar as atualizações

Quem usa o Windows 11, ou qualquer outra versão, tem garantido reboots frequentes e periódicos, nem que seja para aplicar as mais recentes atualizações e correções. Esta é uma situação que alguns sistemas conseguiram contornar e que a Microsoft quer também limitar. Assim, a Microsoft quer acabar com os reboots após de instalar as atualizações no Windows 11.

Fim dos reboots nas atualizações do Windows 11

Ainda que se dedique ainda ao Windows 10, a Microsoft tem toda a sua aposta no Windows 11. Tem estado a trazer novidades constantes a este sistema, preparando uma solução ainda mais madura e com todas as ferramentas necessárias para uma utilização no dia a dia por parte dos utilizadores.

Na lista de novidades a IA tem sido uma constante, mas aparentemente há outras novidades a caminho. Uma delas vem acabar com o processo de reboots após a instalação de novas atualizações, algo que acontece de forma periódica e até repetidamente em alguns casos.

A grande novidade deste rumor mostra que a Microsoft prepara-se para trazer o Hot Patching do Windows Server para as edições de consumidor do Windows 11. Para quem não conhece, o Windows Hot Patching é uma ferramenta que permite "corrigir o código na memória de processos em execução sem a necessidade de reiniciar o processo".

Microsoft deverá trazer a novidade em breve

De forma mais clara e direta, isto permite instalar atualizações específicas em qualquer lugar, sem reiniciar o sistema operativo. Não é um conceito novo no Windows Server, e agora a Microsoft estará a preparar-se para testar este recurso no canal Dev do Windows 11.

A ideia da Microsoft será permitir que os utilizadores instalem as atualizações mensais de segurança sem interromper o seu trabalho. No entanto, ainda vão ter de fazer reboots em alguns meses para instalar uma "atualização de linha de base".

A Microsoft deverá incluir o Windows Hot Patching no Windows 11 na versão 24H2, que deve chegar no segundo semestre deste. Além disso, este recurso deverá estar disponível apenas para sistemas x86 inicialmente. Os dispositivos ARM64 receberão o Hot Patching apenas em 2025.