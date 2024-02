Microsoft confirma o que se esperava! Windows 12 não vai chegar ainda este ano

Há algum tempo que se fala da possibilidade da Microsoft apresentar o Windows 12. Esta seria uma atualização importante e que mudaria muito neste sistema. Afinal, e como a Microsoft confirmou agora, o Windows 12 não chega este ano, sendo lançada uma atualização do Windows 11.

Apesar de não fazer muito sentido para muitos, os rumores apontam há meses que a Microsoft prepara o Windows 12. Não existe ainda uma versão que possa ser usada, mas muita informação dá como certo que esta nova versão do sistema da Microsoft aconteça mesmo.

Esta versão concorria com uma atualização anual do Windows 11, sendo as duas apostadas para chegar ainda este ano. A verdade é que uma anularia a outra, trazendo muitas novidades para o Windows, algo que se espera que aconteça na segunda metade de 2024.

A Microsoft acabou de confirmar que o Windows 12 não chegará ao seu sistema este ano, se é que sequer existirá. Com uma simples atualização, a gigante do software de confirmar que a atualização 24H2 do Windows 11 vai chegar em breve, mas apenas para testes.

Espera-se que em breve esta versão surja para todos os que estão nos canais Dev/Canary. Estes vão notar o Windows 11 versão 24H2 nas Configurações, Winver e outros lugares. Isso confirma que a grande atualização deste ano chama-se Windows 11 24H2, e não Windows 12.

Mesmo que a próxima versão do Windows não se chame Windows 12, mas sim Atualização do Windows 11 2024, isso não significa que não haverá atualizações ou alterações significativas. A Microsoft tem um lote grande de novidades e melhorias a serem preparadas e que devem ser reveladas nesta versão.

Atenção que esta novidade não significa que o Windows 12 não foi cancelado, e ainda pode acontecer em 2025 ou mais tarde. Acredita-se também que a Microsoft esteja a trabalhar numa variante do seu sistema operativo semelhante ao ChromeOS para enfrentar os Chromebooks no mercado educacional.