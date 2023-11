A Microsoft já deu provas de que quer a IA presente nos seus sistemas e nos seus serviços, desde o Windows 11 até ao Bing. Essa integração já começou há algum tempo, mas agora atingiu um novo nível. A IA também já começou a chegar ao Paint do Windows 11 para ajudar a criar imagens.

Com o Windows 11 a Microsoft resolveu renovar muitas das suas aplicações, algumas sem novidades há muitos anos. Este é um processo natural e que trará novas funcionalidades a apps que muitos julgavam que iriam agonizar até desaparecer de forma aleatória.

Um exemplo perfeito deste cenário é o Paint, que tem já acesso a um conjunto de novidades integradas nos últimos meses. Após receber uma renovação completa, é agora o momento de ter acesso ao que a Microsoft já trouxe a outras áreas. Falamos da IA, que os utilizadores podem explorar.

Depois de algum tempo em testes, a Microsoft resolveu lançar para todos os utilizadores do Windows 11 esta novidade. Há um novo botão na sua interface que passa a conseguir converter texto em imagens, desenvolvido pelo modelo DALL-E 3 da OpenAI.

Com o novo botão Cocriador no Paint da Microsoft tudo muda, ainda mais agora que foi amplamente lançado. Os utilizadores conseguem definir uma descrição de algo que visualizam e depois obter três imagens geradas de onde podem escolher para continuar a editar.

Embora este gerador de imagens seja uma novidade no Paint, a Microsoft já incorporou este recurso do DALL-E 3 em outros dos seus outros serviços. O chatbot do Bing da Microsoft foi onde os utilizadores inicialmente puderam fazer pedidos de imagem, mas agora está integrado no assistente de IA generativo Copilot. A OpenAI também fornece aos utilizadores da app ChatGPT o acesso ao DALL-E 3.

Esta é uma excelente novidade para todos os que usam o Windows 11. Com o Paint a conseguir gerar imagens de forma automática e baseada na IA, tudo fica mais simples e mais uma vez esta app da Microsoft ganhar funcionalidades que outras ainda não têm disponíveis.