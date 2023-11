O Android 14 tem algumas novidades menos conhecidas, mas que alguns programadores parecem já estar a aproveitar. Uma destas é a capacidade de detetar e informar sobre as capturas de ecrã, que muitas apps não permitem que sejam realizadas. Isso agora é mais natural e está integrado no sistema, alertando os utilizadores e as próprias apps.

Fazer a captura de ecrã é a forma mais simples que existe de guardar informação num smartphone. Com a normal sequência de botões os utilizadores geram as imagens que mais tarde usam para consultar a informação que querem guardar ou até partilhar com os seus contactos.

Ainda que seja algo normal, e até muito usado pelos utilizadores do Android, a verdade é que há apps que impedem este passo aparentemente simples. Um dos exemplos mais usados é o Snapchat, que impede este processo e alerta os utilizadores. Para isso desenvolveu os seus métodos próprios para a sua app.

Com o Android 14 isso muda e tudo fica mais simples para os programadores. Estes passam a ter acesso a uma API que faz esse trabalho e que deteta e alerta sempre que for realizada uma captura de ecrã. Com a nova API de deteção de captura de ecrã, o Android 14 mostrará aos utilizadores quando uma for detetada pela app em questão.

Esta capacidade está já a ser usada pela app de compras alemã "OTTO", que implementou o suporte para deteção de captura de ecrã. Ao fazer uma captura de ecrã é mostrada uma mensagem que diz: "OTTO detetou esta captura de ecrã" e mostra-a ao utilizador.

Espera-se que a Google adote também esta funcionalidade nas suas apps mais sensíveis e que gerem informação do utilizador. O exemplo é o Google Wallet e o GPay, que ainda não usam esta API. Também o Snapchat poderá explorar este caminho e simplificar o processo de deteção de captura de ecrã.

Esta é mais uma novidade do Android 14 que os programadores podem explorar e usar para melhorar as suas apps. Esta API está acessível a todos e pode ser usada para dar ainda mais a qualquer app, que assim deteta e alerta sempre que existir uma captura de ecrã.