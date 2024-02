A mudança abrandou! Menos utilizadores Android migraram para o iPhone em 2023

A eterna guerra entre o Android e o iOS leva muitos utilizadores a mudar de lado constantemente. Essas mudanças fazem oscilar o domínio do mercado e isso é importante para as marcas e para as suas ofertas. Uma nova análise veio mostrar que a mudança abrandou e que menos utilizadores Android migraram para o iPhone e o iOS em 2023.

Os dados são da Consumer Intelligence Research Partners e analisaram o cenário dos utilizadores do Android e do iOS. Em especial, foi medido o número de utilizadores que decidiu mudar de sistema e abraçar as propostas da concorrência direta.

Tal como outros anos, este número é (relativamente) elevado, ainda que tenha abrandado face ao passado. Em 2023 o número de utilizadores que mudou do Android para o iOS situou-se nos 13%. Isso representa uma queda relativamente aos 15% de 2022, que foi a taxa mais alta dos últimos cinco anos.

Ainda assim, e faça aos anos anteriores, esteve acima do que era o padrão. Em 2020 e 2021 este valor esteve nos 11%, o mais baixo dos últimos 5 anos. Por fim, e para termos de comparação, este valor é também igual ao que foi registado em 2019.

O valor e a queda de 2023 é interessante numa altura em que a Apple parece aumentar a sua luta contra o ecossistema Android. A empresa reforçou as medidas que procuram isolar os utilizadores face ao que o iOS oferece, algo que tem chamado à atenção das entidades reguladoras.

O que estes números mostram, porém, é a tendência nada surpreendente de que a mudança não acontece. Os utilizadores do iPhone permanecem com os seus iPhones, e os utilizadores do Android também não mudam muito. Embora existam benefícios na mudança em alguns casos, os aspetos negativos geralmente superam isso.

Estando o mercado em constante mudança, será interessante ver como este valor se mostrará em 2024. A Apple já conseguiu bater a Samsung no campo das vendas, mas com as novas propostas a chegarem, tudo deverá mudar e regressar ao que tem sido o padrão dos últimos anos.