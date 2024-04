Android 15: Google quer mudar a forma como carregamos os smartphones

O carregamento sem fios é cada vez mais uma proposta acessível nos smartphones. Esta é uma forma simples e rápida de garantir o carregamento sem ter de ligar cabos, o que simplifica o processo. A Google quer agora mudar este processo e poderá ter uma novidade no Android 15.

Ainda estamos a conhecer o que a Google prepara para o Android 15. As versões de teste já estão acessíveis e a ser experimentadas, com descobertas relevantes a cada nova versão torna-se cada vez interessante este novo sistema que a Google está a preparar.

Uma das mais recentes novidades descobertas veio mostrar que a Google quer mudar a forma como fazemos o carregamento sem fios nos smartphones. Código presente nas versões acessíveis mostra que com o Android 15 vamos poder usar o carregamento sem fios por NFC.

O código descoberto destaca especificamente a adição de suporte para "NfcCharging". Isso foi revelado no Android 15 Beta 1, mas aparentemente ainda não está no AOSP. Há, no entanto, mensagens recentes sobre a passagem do NFC para o AOSP.

Importa destacar que existem problemas no carregamento via NFC. Este apenas funciona até 1W de potência, o que está muito longe dos carregadores Qi mais lentos. Neste caso, este tipo de carregamento terá uma utilização muito limitada, mas ainda assim muito útil.

Do que se fala, este tipo de carregamento por NFC deverá ser útil para equipamentos de dimensões reduzidas e com baterias similares. Com esta potência, será simples aplicar carga em tags, canetas ou outros dispositivos com consumos reduzidos.

Não existe ainda a certeza da Google ir aplicar este código no Android 15, mas tudo aponta para que em breve esteja disponível para ser uasdo. A existência do código dá indicações claras de que o trabalho está a ser feito e que possivelmente estará disponível em breve.