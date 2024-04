Nissan inspira-se na Tesla para fabricar veículos elétricos mais baratos

O sucesso da Tesla será resultado de uma série de abordagens estratégicas. Assim sendo, a Nissan inspirar-se-á na empresa americana liderada por Elon Musk, com o objetivo de produzir veículos elétricos mais baratos.

A corrida aos carros elétricos mais baratos está em andamento, com as fabricantes a procurarem soluções, individual ou coletivamente, para entregar modelos acessíveis a mais carteiras e motivarem o abandono da ideia de que um carro elétrico servirá apenas os mais avantajados.

No sentido de fabricar alternativas mais baratas, a Nissan vai recorrer ao gigacasting, um processo de fabrico pioneiro da Tesla. A Nissan utilizará máquinas com cerca de 6000 toneladas de força para fabricar as estruturas traseiras dos seus veículos elétricos, que, segundo partilhou, deverão ser vendidos a partir do ano fiscal de 2027.

O processo, que integra a sua estratégia para alcançar a paridade de custos entre os veículos elétricos e os veículos com motor de combustão até ao ano fiscal de 2030, reduzirá os custos de fabrico em 10%.

O que é o "gigacasting" introduzido pela Tesla?

Conforme explicado pela Reuters, esta começou a utilizar "prensas enormes com 6000 a 9000 toneladas de pressão de bloqueio para moldar as estruturas dianteira e traseira do seu Modelo Y num processo de «gigacasting» que reduziu os custos de produção".

De forma simplificada, este processo utiliza máquinas gigantescas para fundir secções inteiras de um chassis numa única etapa, substituindo a necessidade de soldar dezenas de peças separadas e permitindo poupar tempo, equipamento, mão de obra e custos.

A Tesla liderou esta abordagem e a japonesa Toyota está entre as fabricantes de automóveis que se comprometeram a utilizá-la, segundo avançado pelo Automotive News Europe.