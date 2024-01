Reino Unido vai testar uma análise ao sangue para detetar tumores cerebrais

Um grupo de cientistas do Reino Unido vai testar uma análise ao sangue que pode vir a ser usada para detetar tumores cerebrais, sem necessidade de intervenções invasivas.

Apesar de não estar consolidado, já vimos por aqui que as análises ao sangue representam um meio consideravelmente menos invasivo para deteção de várias doenças, incluindo cancros.

Agora, em mais um passo, cientistas do Reino Unido vão realizar testes sobre uma nova análise ao sangue que poderá ser usada para detetar certos tipos de cancro no cérebro. Os especialistas acreditam que é a primeiro no mundo.

Apelidada "biópsia liquida" pelo neurocirurgião consultor do Imperial College Healthcare Kevin O'Neill, a análise poderá reduzir a necessidade de cirurgias invasivas e arriscadas atualmente necessárias para diagnosticar alguns tumores cerebrais.

Como funciona esta nova análise ao sangue? O exame de sangue TriNetra-Glio foi desenvolvido pela Datar Cancer Genetics e funciona isolando células que se libertaram do tumor e entraram no sangue de uma pessoa. Essas células podem ser detetadas, microscopicamente. Essa "biópsia liquida" tem sido estudada pelo Brain Tumour Research Centre of Excellence, gerido pelo Imperial College London e pelo Imperial College Healthcare NHS Trust. Os cientistas realizaram os primeiros estudos para avaliar se a análise poderia diagnosticar com precisão os gliomas - tumores cerebrais primários que se desenvolvem no cérebro, e podem crescer e pressioná-lo ou ao tecido da medula espinal. De acordo com um estudo publicado no International Journal of Cancer, os cientistas concluíram que a análise tinha "alta sensibilidade analítica, especificidade e precisão". Agora, o objetivo passa por alargar o estudo no Reino Unido, de modo a validar os resultados.

Sendo o novo exame feito por via do sangue, poderá resultar num diagnóstico mais precoce, acelerando o tratamento e aumentando, potencialmente, as taxas de sobrevivência dos pacientes.

De acordo com os investigadores, citados pelo Sky News, os pacientes com tumores cerebrais inoperáveis poderiam beneficiar particularmente, uma vez que um diagnóstico precoce permitir-lhes-ia iniciar tratamentos como quimioterapia ou radioterapia o mais rapidamente possível.

Caso os testes sejam um sucesso, este "método barato" poderá ser implementado nos serviços de saúde dentro de dois anos.

Ainda há um caminho a percorrer, mas esta solução pode ajudar as pessoas onde uma biópsia cerebral ou resseção cirúrgica do tumor não é possível devido à localização do tumor, ou outras restrições. Através desta tecnologia, o diagnóstico de tumores inacessíveis pode tornar-se possível através de um exame de sangue sem riscos e fácil para o paciente. Acreditamos que esta será uma inovação mundial, uma vez que atualmente não existem testes não invasivos ou não radiológicos para este tipo de tumores.

Partilhou Nelofer Syed, que lidera o Brain Tumour Research Centre of Excellence no Imperial, acrescentando que "um método não invasivo e barato para a deteção precoce de tumores cerebrais é fundamental para melhorias no atendimento ao paciente".

Para o Brain Tumour Research Centre of Excellence, as descobertas são "significativas", pois menos de 1% dos pacientes com glioblastoma (o tipo mais comum e agressivo de tumor maligno cerebral) vivem mais de 10 anos; para muitos, o prognóstico é de apenas 12 meses.