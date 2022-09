Análise de sangue pode vir a detetar cancro em pessoas sem sintomas

As investigações na área do cancro continuam! A área da medicina, tal como outras áreas, tem evoluído significativamente com o objetivo de garantir aos seres humanos a melhor qualidade de vida e também o maior tempo de vida possível.

De acordo com notícias recentes, uma análise de sangue pode vir a detetar até 50 tipos de cancro em pessoas ainda não diagnosticadas e sem sintomas da doença.

Cancro: investigação baseada em 6.621 pessoas

A investigação foi apresentada no Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia Médica, em Paris. De acordo com a informação, a análise de sangue pode vir a detetar cancro em pessoas ainda sem sintomas.

O estudo, coordenado pela oncologista Deborah Schrag, apresenta-se como pioneiro no diagnóstico precoce de cancro, através de um teste de que deteta se há presença no sangue de ADN tumoral circulante, derivado do tumor e presente na corrente sanguínea mesmo antes de haver sinais da doença nos pacientes, revela Lusa.

A investigação, baseia os seus resultados numa análise de sangue realizada em 6.621 pessoas com mais de 50 anos sem diagnóstico de cancro ou sintomas da doença.

99% do universo testado deu resultado negativo, ou seja, não tinha sinais de cancro, enquanto em 1,4% foram detetados sinais da doença. Ainda assim, entre esses 1,4% apenas 38% viu confirmado o diagnóstico num teste posterior.

Com estes resultados, os oncologistas entendem que a deteção precoce do cancro com um simples teste de sangue abre uma nova era para despistar a presença da doença e melhorar as taxas de mortalidade por cancro, assim como a morbilidade, mas não a incidência.

Uma desvantagem do teste é que os falsos positivos podem levar a uma série de procedimentos invasivos para o paciente, como endoscopias ou biópsias, mas poucos participantes no estudo os que requereram.

Os oncologistas sublinham também a importância deste tipo de teste para o diagnóstico de cancros como o pâncreas, intestino delgado ou estômago, para os quais não existem opções de rastreio generalizadas.