Cientistas acabam de descobrir evidências de passagens ocultas sob a superfície da Lua

Os investigadores fizeram uma descoberta tentadora depois de terem refinado os dados antigos recolhidos na Lua há 14 anos por um instrumento de radar de um satélite. Quando utilizaram os dados da missão de uma forma nova, encontraram provas da existência de uma gruta lunar escondida, mas à vista de todos.

Poços na Lua que vão mais longe de forma oculta

Conforme é referido, a gruta encontra-se dentro de um buraco no solo localizado no Mar da Tranquilidade, que é a mesma região onde os primeiros astronautas da Apollo caminharam na Lua. A este buraco foi dado o nome de Mare Tranquillitatis pit (MTP).

A equipa responsável pelo novo trabalho, que foi publicado ontem na revista Nature Astronomy, criou uma técnica de radar ad-hoc. Isto proporcionou-lhes um novo e refrescante olhar sobre as observações feitas com o instrumento Miniature Radio Frequency (Mini-RF) a bordo do Lunar Reconnaissance Orbiter da NASA em 2010, quando este disparou impulsos num ângulo inclinado em direção ao poço. Estes dados eram invisíveis para as câmaras óticas do satélite.

Quando voltaram a analisar os sinais e os compararam com as simulações, viram que o Mini-RF tinha detetado algo de espetacular.

A partir de um ângulo de observação de cerca de 47 graus, viram provas de que o chão do poço, que era sempre visível por cima, é ladeado por algo escavado por baixo da superfície. Esta descoberta pode ter repercussões para os futuros exploradores lunares.

Mas o que existe por baixo? A gruta da Lua é uma conduta, ou uma secção de um túnel mais longo onde algo costumava fluir.

O que é que a formou? Os investigadores pensam que, por baixo do solo, um fluxo de lava terá formado o túnel num passado antigo. Depois, subitamente, por uma razão desconhecida (potencialmente uma queda de meteorito ou atividade tectónica), uma secção do teto do túnel cedeu, permitindo que os detritos lunares caíssem e formassem uma pilha em forma de cone.

Esta é a prova mais convincente da existência de condutas lunares até à data. Há várias outras condutas que se suspeita existirem. Mas o MTP tinha o tamanho certo para revelar a sua caverna escondida.

Mas só agora se descobriu o que está à frente dos olhos? As grutas no subsolo da Lua podem ser uma incursão emocionante para a ciência lunar. Para além do satélite prateado natural, os dados sobre estas características podem moldar a forma como os astrónomos interpretam outros dados para recriar uma ideia de como os planetas se formaram. Poderá também melhorar a nossa ideia de como a Lua e o nosso mundo estão interligados.

Um dia serão o refúgio para os astronautas do programa Artemis da NASA

A agência espacial está a canalizar os seus recursos para o regresso de humanos à Lua nesta década. O primeiro voo do programa para levar botas de volta à Lua procura um local de aterragem perto do polo sul lunar.

As crateras podem oferecer refúgio à tripulação. O polo sul lunar, ao contrário do Mar da Tranquilidade, oferece outro recurso crítico: água congelada.

Não há provas de que o Mar da Tranquilidade ofereça água congelada. Mas isso não significa que não exista.

A presença de gelo de água na subsuperfície lunar é desconhecida porque não tivemos a oportunidade de a observar diretamente. É por isso que a nossa descoberta de uma caverna provavelmente acessível é tão importante; fornece um potencial ponto de entrada para explorar a subsuperfície lunar.

Disse o principal autor do estudo, Leonardo Carrer.

Mas se o MTP conduz a uma conduta, pode haver mais. Poderá haver outras cavernas em mundos mais distantes onde a NASA procura colocar astronautas: Marte.

Este poço pode ter acabado de abrir todo um novo mundo de ciência lunar.