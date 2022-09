Quantum Knights, um shooter medieval com armas e magia

Em destaque na Gamescom esteve Quantum Knights, um shooter online que se passa num ambiente medieval fantasioso no qual armas e magia fazem parte do dia a dia.

O jogo, dos coreanos Space Dive Games, caminha a bons passos para o lançamento. Venham ver o seu mais recente trailer.

Quantum Knights encontra-se em desenvolvimento para PC, pelos estúdios coreanos Space Dive Games e pelo que nos vai sendo dado a conhecer (como na Gamescom, por exemplo), está no bom caminho.

Quantum Knights é um shooter na terceira pessoa online que se encontra a ser produzido para PC. O jogo decorre num ambiente medieval fantástico aberto à exploração (open world), no qual as armas de fogo e a magia coexistem o que faz com que o combate seja extremamente dinâmico e variado.

Cada arma disponível em Quantum Knights apresenta um design único e, tal como acontece em muitos outros jogos, poderá ver os seus atributos melhorados através da inclusão de umas peças circulares mágicas que lhes conferem poderes melhorados. Desta forma, o jogador poderá ajustar as suas armas com base nas pedras mágicas que obtiver e com o objetivo de obter um estilo de combate mais personalizado.

A jogabilidade vai apresentar combates extremamente frenéticos e intensos, na perceptiva da terceira pessoa, onde não vão faltar interações com os elementos dos cenários para obter vantagens em combate.

O jogo apresentará várias missões e quests a serem completadas (de forma cooperativa??) e que fornecerão recompensas e mais-valias importantes para o avançar no jogo e evolução do nosso personagem.

Pelo que se percebe pelos trailers do jogo, existirão vários tipos de personagens, presumivelmente cada qual com habilidades e características distintas e que se apresentam repletos de armadura. Como armamento podemos esperar de armas de fogo a lanças, sendo que a inclusão da magia, lhes proporciona mutações nos seus ataques que se encontram bastante espampanantes, visualmente .

Quantum Knights será lançado em 2023 para PC.