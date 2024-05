Fast Food – Restaurant Simulator, o simulador que faltava

Realmente, eis uma ideia que tão bem se adequa à realidade dos dias que correm: Fast Food - Restaurant Simulator. Com a proliferação de cadeias de Fast Food que temos assistido, nada como um jogo que simule isso mesmo. Venham conhecê-lo.

Já se trata de algo tão normal, como dar um passeio de fim de semana. As cadeias Fast Food vieram para ficar e quem pode dizer que nunca foi a uma delas, pelo menos?

E... sendo um negócio, é claro que pode ser transposto para videojogo, numa perspectiva de gestão. É precisamente isso que Fast Food - Restaurant Simulator, dos Duality Games, pretende oferecer.

Um simulador de uma cadeia de Fast Food, no qual o jogador poderá vir a ser o feliz futuro magnata, dono da melhor cadeia de restaurantes de hamburgueres ou pizzas do planeta.

O jogo permite dessa forma, a criação da nossa cadeia de restaurantes Fast Food de sonho. Controlamos e gerimos praticamente tudo o que se passa desde o momento em que escolhemos o logotipo das nossas lojas, à mobília e estilo dos espaços até aos deliciosos menus que vamos confeccionar.

Os funcionários dos nossos restaurantes serão parte crucial do nosso sucesso... ou não! Desta forma, a contratação e satisfação do pessoal é também da nossa inteira responsabilidade. Saber contratar as melhores pessoas para os lugares certos, lidar com os diferentes feitios de cada um e conseguir mantê-los satisfeitos é uma tarefa que pode não ser assim tão simples...

É claro que nem tudo serão rosas. Pelo caminho existirão alguns espinhos que terão de ser retirados do caminho ou pelo menos, aparados. Por exemplo, como em qualquer restaurante, existem normas e standards de higiene próprios que têm de ser cumpridos e dessa forma, o estabelecimento do jogador terá de ser rigoroso caso contrário... fecha!

Mas isso é apenas um exemplo e, mesmo que a cadeia de restaurantes se mantenha saudável e a cumprir todas as obrigações legais, existe ainda um outro osso a roer: os clientes.

Com efeito, a clientela é cada vez mais exigente e como tal, o restaurante do jogador terá de manter um serviço de alta qualidade. Isto, se quiser uma boa critica e imagem no mercado que fará com que venham mais e mais clientes. Um bom serviço atrai mais clientes satisfeitos e por sua vez, permite a cadeia de restaurantes crescer e melhorar ainda mais.

Fast Food - Restaurant Simulator está previsto ser lançado em 2025, para PC, ainda sem data concreta de lançamento.