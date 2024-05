Scarlett Johansson incrédula com voz do ChatGPT “parecida” à sua, após recusar convite

Meses após recusar o convite da OpenAI para dar voz ao ChatGPT, Scarlett Johansson emitiu um comunicado, por via do qual partilhou estar "chocada, chateada e incrédula" por Sam Altman ter utilizado uma voz "estranhamente parecida" à sua. A empresa já suspendeu a "Sky".

Num comunicado, Scarlett Johansson partilhou que, em setembro, foi abordada por Sam Altman para dar voz ao atual sistema ChatGPT 4.0. Na altura, segundo a atriz, o responsável pela OpenAI disse que considerava que a sua voz poderia estabelecer uma ponte entre as empresas tecnológicas e os criativos, ajudando os consumidores a sentirem-se confortáveis com a mudança abrupta que tem sido motivada pela Inteligência Artificial (IA).

Ele disse que achava que a minha voz seria reconfortante para as pessoas.

Na mesma comunicação, a atriz revelou ter recusado o convite, por motivos pessoais e após considerar muito. "Nove meses depois", escreveu Scarlett Johansson, "os meus amigos, família e o público notaram o quanto o novo sistema chamado «Sky» soava como eu".

A atriz revelou ter ficado "chocada, chateada e incrédula" por Sam Altman ter avançado com uma voz "estranhamente parecida" à sua, após a proposta ter sido rejeitada. Além disso, explicou que a semelhança entre a sua voz e a usada pela "Sky" foi intencional, uma vez que o diretor-executivo da OpenAI publicou, através do X, a palavra "her".

Na perspetiva da atriz, esta publicação é uma referência ao filme "Her", no qual ela dá voz a um sistema, a Samantha, que cria uma relação com um ser humano.

Ainda no comunicado, Scarlett partilhou que, dois dias após a demo do ChatGPT 4.0 ser lançada e ficar disponível, Sam Altaman contactou o agente da atriz, a pedir que reconsiderasse.

Depois de Scarlett ter contratado advogados que escreveram a Altman a perguntar sobre o processo através do qual a empresa criou a voz, a OpenAI concordou "relutantemente" em retirar a voz "Sky".

Em jeito de conclusão, a atriz partilhou que estas questões exigem cada vez mais clareza, bem como legislação apropriada, numa altura em que "todos lutamos contra deepfakes e pela proteção da nossa própria imagem, do nosso próprio trabalho, da nossa própria identidade".

OpenAI já respondeu

Numa publicação feita no seu site oficial, a OpenAI partilhou que as vozes da IA "não devem imitar deliberadamente a voz distintiva de uma celebridade".

A empresa escreveu que "cada uma das vozes - Breeze, Cove, Ember, Juniper e Sky - é feita a partir da voz de atores com os quais nos associámos", num processo que demorou cinco meses, acrescentando que recebeu inscrições de centenas de atores.

"A voz de Sky não é uma imitação de Scarlett Johansson, mas pertence a uma atriz profissional diferente que utiliza a sua própria voz natural", afirmou a OpenAI, não revelando o nome, "para proteger a privacidade dela".