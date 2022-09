A9H: Super TV da Hisense com interessantes características

Uma das marcas de referência na área da TV é a Hisense. A marca tem conseguido afirmar-se bastante bem na Europa, conseguindo, no geral, um bom lugar no ranking de vendas.

A Hisense apresentou recentemente a nova A9H, o novo elemento da gama de televisores OLED 4K com painéis Premium de 120Hz e suporte para Alexa e Google Assistant.

A9H da Hisense vem com modo desporto...

O modelo de 65 polegadas com que a marca apresenta esta linha disponibiliza a tecnologia de pixel dimming e é capaz de fornecer uma imagem com negros mais profundos e também mais brilhante. O painel nativo de 120Hz que garante um espectro de tonalidade >90% com baixo consumo de energia é enriquecido com o suporte para HDR, para conferir ao utilizador detalhes mais ricos em cada momento.

O painel OLED significa que cada pixel é independente e pode ser ligado ou desligado conforme necessário. Uma vez que estamos a falar de um equipamento 4K, conta com mais de 8 milhões de pixels (8,294,400), o que garante imagens detalhadas que vão desde os pretos mais profundos aos brancos com a máxima claridade, assegurando excelente precisão de cor e uma relação de contraste teoricamente infinita.

A A9H conta com um painel de 10 BITs, suporta DB IQ E HDR10+ o que permite atingir um pico de brilho de 1000 nits. Além disso, o painel a cores de 10 bits suporta HDR10+ e tem cinco colunas de médio alcance de 10 W, mais dois tweeters de 5 W e um subwoofer de 20 W com suporte para Dolby Atmos.

Destaque ainda para a existência do Modo Desporto, que permite que os fãs de atividade física possam ver as suas equipas e desportos preferidos com a velocidade real e sem sacrificar os níveis de detalhe. Estejam a ver futebol, ténis ou automobilismo.

E para acompanhar esta invejável qualidade de imagem pode encontrar no novo modelo o suporte para dtsX e dolby atmos, uma avançada tecnologia escalável e versátil de pós-processamento responsável por um ambiente áudio mais envolvente.

A A9H da Hisense aufere ainda do Modo Game Pro. Graças a ALLM e VRR, é possível reduzir o arrastamento e os efeitos no ecrã que tradicionalmente prejudicam o gaming.

A Hisense equipou o novo modelo com portas HDMI 2.0 e HDMI 2.1, juntamente com ligações Ethernet e USB Tipo A. A inclusão de HDMI 2.1 permite à A9H oferecer uma taxa de atualização variável (VRR) por HDMI, tornando-a compatível com as consolas PlayStation 5 e Series S|X da Xbox. Além disso, dispõe de suporte para rede sem fios WiFi 6.0 e de um generoso ângulo de visualização de 178 graus.