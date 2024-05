SU7 avariou após 39 km e centro de distribuição da Xiaomi não conseguiu resolver o problema

A Xiaomi arriscou no mercado automóvel e tem, desde há algumas semanas, o seu primeiro modelo a dar provas nas estradas. Agora, um proprietário partilhou um vídeo, por via do qual revela que o carro avariou, após percorrer, apenas, 39 quilómetros.

No dia 6 de maio, o proprietário de um Xiaomi SU7 publicou um vídeo, nas redes sociais, a contar que o seu veículo tinha avariado, quando viajava a alta velocidade, logo após ter saído do centro de distribuição. A avaria ocorreu após 39 quilómetros de viagem.

De nome Wen, o proprietário do carro foi um dos primeiros compradores do Xiaomi SU7, tendo estado à espera durante mais de um mês - o Xiaomi SU7 foi lançado a 28 de março, data em que as vendas foram abertas.

O proprietário recebeu o seu carro no centro de distribuição Xiaomi Auto Xiamen Xing'an, na província de Fujian, algures a 4 de maio. Aquando do acidente, que terá ocorrido a 5 de maio, Wen contou que o carro teve de ser rebocado de volta para o centro de distribuição.

O vídeo mostra o SU7 estacionado na berma da estrada com as luzes de perigo a piscar. No interior, o painel de infoentretenimento indica, em tradução livre, que "o carro está prestes a parar, por favor encoste em segurança e contacte o centro de assistência online". A mensagem passou, mais tarde, para algo como "o sistema de tração está avariado e não pode ser deslocado", em tradução livre.

O centro de distribuição Xiaomi de Xiang'an confirmou, a 7 de maio, que tinha recebido a queixa de Wen e que não tinha conseguido resolver o problema. De acordo com a imprensa, este não pôde ser reparado e precisou de ser enviado para a fábrica para análise, por forma a descobrir a razão do incidente, antes da reparação.

Após o incidente, Wen pediu um carro novo, em vez de um reembolso, mas este não lhe terá sido garantido, uma vez que os automóveis em produção já têm proprietários designados. O serviço de apoio ao cliente da Xiaomi estará, alegadamente, a negociar um reembolso, a par de uma compensação pelas despesas.

Conforme recordado pela CarNewsChina, este não foi o primeiro incidente a envolver um Xiaomi SU7 e a demonstrar problemas de qualidade.