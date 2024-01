Apple confirma que a próxima geração do CarPlay será lançada já este ano

A Apple confirmou no seu website que os primeiros modelos de veículos com suporte ao CarPlay de próxima geração serão revelados este ano. Esta semana, a empresa substituiu "Anúncios de veículos a chegar no final de 2023" por "Primeiros modelos chegam em 2024".

A versão anterior do CarPlay atualizado foi apresentada pela primeira vez em junho de 2022, e a Apple desde então tem ficado quieta sobre os detalhes relacionados com o CarPlay. A empresa ainda não especificou a data exata em que o CarPlay será lançado e disse pouco sobre as fabricantes que lançarão o sistema.

A Apple nomeou Acura, Audi, Ford, Honda, Infiniti, Jaguar, Land Rover, Lincoln, Mercedes-Benz, Nissan, Polestar, Porsche, Renault e Volvo como fabricantes de automóveis comprometidas ao anunciar pela primeira vez a próxima geração do CarPlay. Mais tarde, a Apple acrescentou a Aston Martin à lista, mas não forneceu mais informações sobre outras alterações à lista.

O que esperar da próxima geração do CarPlay

A primeira versão beta do iOS 17.4 foi investigada e descobriu-se uma série de novas aplicações. De acordo com os relatórios, o Apple CarPlay terá agora acesso às informações do veículo, o que permitirá aos condutores controlar melhor as funcionalidades do carro dentro do ecossistema.

Isto inclui funções como câmaras de marcha-atrás, controlo da climatização, multimédia, estações de rádio e até diagnósticos do veículo. As informações de viagem, incluindo a distância percorrida, a eficiência energética ou de combustível, a velocidade média do veículo e muito mais, também estarão acessíveis com o novo Apple CarPlay.

Para os veículos elétricos, a aplicação mostrará o nível da bateria, o estado do carregamento, o tempo e todas as informações necessárias sobre a bateria.

Novas imagens da versão beta do iOS 17.4 também confirmaram que os utilizadores poderão ajustar o tema e o esquema de cores da próxima geração do CarPlay, incluindo a aparência do painel de instrumentos. Uma imagem revelada no iOS 17.4 beta revela que o CarPay poderá apresentar um ecrã de "goodbye" depois de o condutor desligar o veículo.

Embora a Apple não tenha revelado informações sobre onde pretende estrear este CarPlay, espera-se que esteja disponível em muitas regiões do mundo, já que a Apple mencionou anteriormente que mais de 800 modelos serão compatíveis.

Ainda há muitas perguntas sobre o esperado CarPlay. A Apple também não indicou se algum recurso da próxima geração do CarPlay será disponibilizado nos veículos existentes com o suporte clássico. Também não é claro se esta atualização permitirá que todas as fabricantes parceiras produzam designs centrados na marca.

No entanto, esperamos que a empresa apresente mais pormenores após o lançamento do iOS 17.4 em março.

