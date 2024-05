Guerra: Militar ucraniano rouba tanque e junta-se à Rússia (vídeo)

Infelizmente a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua e não se sabe quando poderá vir a terminar (se terminar). Com toda a pressão e interesses que existe no campo de batalha, surgiu recentemente a informação que um militar ucraniano roubou um tanque e juntou-se às tropas russas.

Militar ucraniano tinha já tudo combinado com as tropas russas...

Imagens de visão noturna mostram o momento de "traição" em que um militar ucraniano roubou um tanque T-64 e o conduziu para desertar para a Rússia. Maxim Likhachev, 39 anos, é agora suspeito de ser um antigo funcionário russo do exército ucraniano e de realizar trabalhos de sabotagem a favor das forças de Vladimir Putin.

O vídeo mostra o suposto traidor a render-se às tropas russas, com quem teria combinado tudo previamente. Suspeita-se também que este militar passava informações às tropas russas.

A guerra na Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022 com a invasão em grande escala pela Rússia, continua a ser um conflito complexo e devastador. A Rússia justificou a invasão com alegações de desmilitarização e "desnazificação" da Ucrânia, além de proteger as populações russófonas nas regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. No entanto, a invasão foi e continua a ser amplamente condenada internacionalmente como uma violação do direito internacional.

A Ucrânia, sob a liderança do presidente Volodymyr Zelensky, montou uma defesa resiliente e tem conseguido conter o avanço russo em várias frentes, com significativo apoio militar e humanitário de países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e membros da União Europeia.