Na Noruega, elétricos poderão ultrapassar os carros a gasolina até ao final de 2024

Os resultados da Noruega em matéria de carros elétricos são pioneiros e espelham o sucesso de uma estratégia que tem vindo a ser adotada há já vários anos. De facto, até ao final de 2024, os elétricos poderão ultrapassar os carros movidos a gasolina no país.

Segundo cálculos divulgados pela Reuters, para os quais contribuíram analistas, o número de veículos elétricos a bateria (VEB) nas estradas norueguesas está a caminho de ultrapassar os carros a gasolina, pela primeira vez em qualquer país. Isto poderá acontecer entre o final deste ano ou o início de 2025.

Estes dados são resultado de uma estratégia que a Noruega antecipou, comparativamente a outros países, e que resultou em generosos incentivos à compra de carros elétricos. Segundo a Reuters, estes foram possíveis, em grande parte, devido à riqueza do país nas áreas do petróleo e gás.

Apesar de os analistas acreditarem que entre o final de 2024 e o início de 2025 os elétricos irão ultrapassar os carros movidos a gasolina, consideram que serão necessários mais alguns anos para que os primeiros ultrapassem o número de carros movidos a gasóleo.

Com 5,5 milhões de habitantes, a Noruega tem caminhado no sentido de se tornar a primeira nação a acabar com a venda de carros novos a gasolina e gasóleo; a meta é 2025. De facto, nove em cada dez automóveis novos vendidos no início deste ano foram elétricos a bateria.

Segundo dados da Administração Norueguesa de Estradas Públicas, os elétricos a bateria representavam 24,3% dos 2,9 milhões de carros da Noruega em 15 de março, contra 26,9% dos veículos a gasolina.

Se esta [tendência] se mantiver nos próximos 12 meses e tendo em conta que as vendas de automóveis a gasolina são insignificantes, no próximo ano haverá mais elétricos a bateria na estrada do que automóveis a gasolina, e provavelmente antes do final deste ano.

Disse Robbie Andrew, investigador sénior do grupo de reflexão sobre alterações climáticas CICERO.

O investigador acrescentou que, com quase 370.000 automóveis a gasóleo a mais nas estradas norueguesas do que elétricos a bateria, poderão ser, porém, necessários três a quatro anos para que estes ultrapassem também os veículos a gasóleo.

Embora as vendas de carros elétricos a bateria tenham caído, acompanhando a queda das vendas de automóveis no geral, a percentagem de vendas daqueles atingiu os 92,1% em janeiro, de acordo com a Federação Norueguesa de Viação (em inglês, OFV).

Na mesma publicação, a Reuters recorda que a transição energética da Noruega, apesar de impressionante, não foi barata. Para que fosse possível, o país isentou os elétricos a bateria dos impostos aplicados aos automóveis com motores de combustão interna e investiu em carregadores públicos.