Conheça o Codédex, o jogo que lhe ensina a programar

Seja para entender como os jogos e aplicações que usamos funcionam ou por pura curiosidade, todos nós, gamers, tivemos pelo menos uma vez na vida interesse em Software e programação. Se tem interesse em aprender a programar e está à procura de onde o fazer... então temos uma excelente dica, o “Codédex”.

O que é o Codédex?

Codédex é uma plataforma inovadora que utiliza os princípios da gamification para criar um espaço de aprendizagem mais agradável e menos entediante. Os utilizadores embarcam em jornadas por diferentes mundos de fantasia, enquanto aprendem os fundamentos de linguagens de programação como Python, HTML, CSS e JavaScript

No Codédex, cada linguagem de programação é representada por um reino único. No Reino Python, os utilizadores assumem o papel de magos, conjurando feitiços com código, no Reino HTML e CSS, tornam-se arquitetos, construindo websites. Já no Reino JavaScript, transformam-se em hackers habilidosos, desvendando os segredos da interatividade web.

A plataforma utiliza uma metodologia de aprendizagem baseada em jogos, o tal termo gamification, recompensando o progresso dos utilizadores com pontos de experiência (XP) e badges (distintivos).

Desafios interativos e exercícios práticos guiam os jogadores nesta jornada, permitindo que aprendam de forma divertida e eficaz.

Recursos para Todos os Níveis

O Codédex oferece conteúdo para iniciantes e programadores experientes. O Modo História apresenta tutoriais passo-a-passo, enquanto o Modo Desafio testa as habilidades dos utilizadores com problemas mais complexos. Além disso, a plataforma oferece um Fórum da Comunidade onde os utilizadores podem trocar ideias, tirar dúvidas e colaborar em projetos.

Se ficou interessado e quiser experimentar pode fazê-lo através deste link.