Tem sido clara a aposta da Meta na segurança do WhatsApp. As novidades não param de surgir, para garantir a proteção dos utilizadores, dos seus dados e das suas conversas. Agora, e para o WhatsApp Web, surge mais uma novidade neste campo. Esta era uma das mais pedidas pelos utilizadores.

A cada semana surgem novidades no WhatsApp. Estas focam-se em várias áreas, todas para garantir o melhor serviço e o máximo para os utilizadores. Muitas acabam por surgir rapidamente para todos, após passarem algum tempo a serem avaliadas.

A mais recente novidade apresentada aos utilizadores da versão beta surge para o WhatsApp Web. Garante uma proteção extra muito importante, em especial no que toca ao acesso físico às conversas. Esta vinha a ser pedido há muito.

Falamos de algo tão simples como o bloquear automático do ecrã no WhatsApp, que só poderá ser aberto com a utilização de um código definido pelo utilizador. Assim, e pelo que o utilizador define, ninguém aceder às suas conversas.

A nova definição está presente na área da privacidade e deixa que o utilizador defina a palavra passe ou código. A somar a esse elemento, os utilizadores podem também definir o tempo em que o bloqueio é ativado: 1 minuto, 15 minutos ou 1 hora.

Como pormenor, as notificações deixam de ser apresentadas assim que o bloqueio de ecrã for ativo. Também em caso de esquecimento, existe uma forma simples de recuperar. O acesso do WhatsApp Web terá de ser revogado e a configuração repetida com o smartphone.

Como acontece com muitas outras novidades, esta terá de ser avaliada, estando já a ser acedida por muitos utilizadores. Em breve será alargada e garantirá a segurança necessária para o WhatsApp em mais uma plataforma. Esta fica assim mais próxima de estar à altura de tudo o que lhe é exigido pelos utilizadores.