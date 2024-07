Cibersegurança em Portugal! Afinal “o que se passa”?

O Centro Nacional de Cibersegurança lançou recentemente um relatório que faz uma radiografia do nosso país no que diz respeito à Cibersegurança. Conheça os principais temas da edição de 2022 do Relatório Cibersegurança em Portugal - Riscos e Conflitos.

Está disponível a 5.ª edição do Relatório sobre o tema Riscos e Conflitos, do Observatório de Cibersegurança do CNCS. O documento analisa os dados sobre incidentes de cibersegurança e cibercrime que afetaram o ciberespaço de interesse nacional em 2023, considerando o presente e o futuro ao nível das ameaças e tendências.

Quais as ciberameaças mais relevantes?

Ransomware;

Phishing e Smishing;

Variadas formas de Engenharia Social (como a CEO Fraud);

Burlas online;

Comprometimento de contas.

Segundo o documento, a criminalidade informática no ciberespaço de interesse nacional aumentou em 2023. Os ciberataques com mais impacto no ciberespaço de interesse nacional em 2023 foram sobretudo de ransomware e com um efeito local, afetando a Administração Pública Local. No entanto, verificaram-se alguns casos de indisponibilidade de serviços com alcance nacional.

Os cibercriminosos, os atores estatais e os hacktivistas foram os agentes de ameaça mais relevantes a atuar no ciberespaço de interesse nacional em 2023.

Quadro de ameaças: ciberameaças/agentes de ameaça críticos em Portugal, 2023/2024

Cibersegurança: Alguns números relevantes

Em 2023, o CERT.PT registou 2025 incidentes de cibersegurança, apenas mais dois do que o ano anterior (CERT.PT)

O phishing/smishing foi o tipo de incidente mais registado pelo CERT.PT

Os tipos de incidentes mais registados pelo CERT.PT em 2023 foram o phishing/smishing (35% do total), a tentativa de login (19%) e a engenharia social (10%) (CERT.PT).

Os subtipos de engenharia social com mais registos no CERT.PT em 2023 foram o vishing (35% do total), a CEO Fraud (31%) e a sextortion (13%) (CERT.PT).

As famílias de ransomware mais identificadas pelo CERT.PT em 2023 foram o Play (9,3% do total), o Lockbit 2.0 (5,6%) e o Mallox (5,6%) (CERT.PT).

A RNCSIRT (inclui CERT.PT) registou cerca de 168 mil incidentes de cibersegurança em 2023 (RNCSIRT).

As autoridades policiais registaram 2512 crimes informáticos (da Lei do Cibercrime) em 2023, mais 13% do que em 2022

RELATÓRIO RISCOS E CONFLITOS 2024