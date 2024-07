Google quer atrair cada vez mais utilizadores do iPhone para as suas apps mas está a falhar

Não é segredo que a Google paga milhares de milhões à Apple para manter a sua pesquisa como a opção de motor de pesquisa padrão no Safari. Além disso, também é público que a Google enfrenta um processo anti-concorrência associado a esta prática. Isso tem trazido informação sobre os planos da gigante das pesquisas.

Google quer cada vez mais utilizadores do iPhone

Uma nova informação veio revelar que a Google tenta preparar-se para a possibilidade de perder o seu estatuto padrão no iPhone. Para isso tenta fazer com que mais utilizadores do iPhone utilizem as suas aplicações Google ou Chrome para as suas pesquisas.

Atualmente, a Google e a Apple têm um acordo de divisão de receitas para a Pesquisa Google continuar a ser o motor de pesquisa padrão na versão móvel do Safari. No entanto, espera-se que o juiz encarregado de decidir sobre o caso anti-concorrência do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) tome a decisão nos próximos meses.

Segundo informações avançadas pelo The Information, a Google tenta proteger-se das consequências de perder o caso. Quer incentivar os donos do iPhone a usarem as suas apps para as pesquisas. Até agora, a gigante tem tido algum sucesso, aumentando o número de consultas feitas nas suas apps de 25% para 30% ao longo de cinco anos. No entanto, o objetivo é que 50% das pesquisas no iPhone sejam feitas através das suas aplicações até 2030 e a empresa luta para crescer para além dos 30%.

Adesão da Apple a estas apps é longo do desejado

Para tentar convencer os proprietários de iPhone a mudar, a Google tentou destacar características exclusivas das aplicações da Google nos anúncios. Diz-se que os executivos até consideraram bloquear o recurso AI Overviews para as suas aplicações, mas acabaram por decidir não o fazer.

A iniciativa da Google faz sentido, especialmente tendo em conta que perder a sua posição como motor de busca padrão no Safari. Isso poderá fazer com que a empresa perdesse cerca de 70% das pesquisas feitas pelo iPhone.

Ao reduzir a dependência do Safari e outras apps da Apple também diminuiria a quantidade de dinheiro que teria de pagar à criadora do iPhone por ser o motor de busca padrão. Uma perda neste caso também prejudicaria a Apple, uma vez que ganhou mais de 20 mil milhões de dólares no ano passado com o seu acordo com a Google.