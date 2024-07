Apple aprova loja de apps da Epic Games na Europa depois de vários problemas

A Apple e a Epic lutam abertamente há algum tempo. Depois de muitas presenças em tribunal, tudo mudou com a chegada da DMA à Europa. A boa notícia é que a chegada da loja de apps da Epic Games foi aprovada, após ter sido rejeitada várias vezes, com acusações de rejeições aleatórias e infundadas.

A Apple revelou que aprovou a loja de jogos da Epic Games para iPhones e iPads na Europa. A informação avançada mostrou tudo está ultrapassado e que não tem nada a ver com a app Fortnite da fabricante de videojogos, que já recebeu luz verde.

Este é um passo importante, que era esperado há já algum tempo. Com a aprovação da sua loja, tanto para o iPhone como para o iPad, ficará mais simples à Epic lançar os seus jogos e as suas formas de pagamento diretos na Europa.

Update: Apple has informed us that our previously rejected Epic Games Store notarization submission has now been accepted. https://t.co/tl5LY1aQD6

Antes deste anúncio da Apple, a Epic avançara a informação de que a fabricante do iPhone rejeitou por duas vezes os documentos apresentados pela editora de jogos. A Epic Games Store foi rejeitada porque o design de certos botões e etiquetas era semelhante aos utilizados pela App Store.

Numa série de publicações feitas no X a Epic Games revelara mais detalhes desta situação. Estão a usar "as mesmas convenções de nomenclatura de Instalação e Compras na aplicação utilizadas em lojas de aplicações populares em várias plataformas e a seguir convenções padrão para botões em aplicações iOS”.

2/3 We are using the same "Install" and "In-app purchases" naming conventions that are used across popular app stores on multiple platforms, and are following standard conventions for buttons in iOS apps. We're just trying to build a store that mobile users can easily understand,…