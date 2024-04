Qual o dispositivo móvel da Apple mais poderoso do mercado? A Antutu descobriu

Ainda que não seja algo normal e recorrente, a Antutu também olha para os dispositivos da Apple e a avalia o seu desempenho. Procura encontrar o que é mais poderoso da lista disponível, olhando ao iPhone e ao iPad nos seus modelos. O resultado mais recente surgiu agora e mostra claramente qual o dispositivo móvel da Apple que é mais poderoso.

iPad domina nos mais poderosos da Apple

Tal como acontece no universo Android, também no caso dos dispositivos da Apple a Antutu consegue medir o desempenho em vários pontos. Assim, conseguem identificar o mais poderoso e com melhor desempenho geral, com pontuações claras e que depois podem ser colocadas numa lista para comparação.

Os dados mais recentes foram, entretanto, publicados pela Antutu, comparando diretamente a mais recente família do iPhone com toda a proposta do iPad. Claro que os modelos mais antigos também constam desta lista, ainda que em posições de menor destaque.

Como pode ser visto, o iPad domina claramente esta lista. Temos no topo o iPad Pro 6 (de 12,9 polegadas) com o SoC M2 da Apple e 8 GB + 256 GB. Abaixo desta proposta, e por ordem decrescente, temos o iPad Pro 4, o 3 e só depois o iPad Pro 5. O top 5 termina com o iPad Air 5, com o SoC M1 e 8 GB + 256 GB.

Antutu coloca o iPhone mais poderoso a meio

Só esta posição em diante é que encontramos o primeiro iPhone desta lista, a uma distância considerável das propostas do iPad. O mais poderoso é, curiosamente, o iPhone 15 Pro, com o SoC A17 Pro e 8 GB + 256 GB. o Modelo Pro Max chega só depois e com menos pontos obtidos em média.

Após estes 2 modelos, a Apple coloca nos lugares seguintes 2 modelos do iPhone 14, o Pro e o Pro Max, com SoC A16 Bionic e 6 GB + 256 GB. A terminar a lista, e a fechar o top 10, temos mais um iPhone 15, desta vez um dos modelos mais básicos, o Plus, com o SoC A16 Bionic e 6GB + 128GB.

É curiosa a distribuição dos equipamentos da Apple nesta lista. O domínio do iPad e do SoC M2 é claro, descendo depois para propostas mais antigas. Jà o iPhone, um produto icónico da empresa, só entra na lista na posição 5, colocando os modelos mais recentes no topo.