Apple revela um pouco mais sobre o bug do iOS 17.5 que fez reaparecer fotos apagadas

Poderá não ter grandes implicações, mas também poderá ter ressuscitado imagens, fotografias, que podem ser comprometedoras e até algo de problemas maiores. A Apple sabe disso e, além de ter ficado embaraçada, a empresa desdobrou-se em explicações para evitar maiores preocupações sobre a privacidade, bandeira que tanto usa. Então, afinal, o que terá acontecido?

Apple diz que não foi no iCloud o problema

Na semana passada, alguns utilizadores do iPhone informaram que a atualização do iOS 17.5 da Apple tinha introduzido um erro que fazia com que as fotografias antigas que eram apagadas reaparecessem na aplicação Fotografias.

A Apple lançou rapidamente uma atualização do iOS 17.5.1 para corrigir o problema, mas para muitos utilizadores, a explicação da “corrupção da base de dados” nas notas de lançamento foi demasiado breve e pouco contribuiu para dissipar as preocupações sobre a privacidade dos seus dados.

Agora, a Apple deu mais detalhes sobre o problema e o que o causou. Em declarações ao 9to5Mac, a Apple terá dito que o problema não tinha nada a ver com o iCloud Photos e que a empresa nunca teve acesso às fotografias eliminadas. Em vez disso, uma entrada de base de dados corrompida nos dispositivos afetados foi a causa do reaparecimento das fotos excluídas.

Por outras palavras, as imagens eliminadas que foram restauradas residiam localmente e nunca deixaram esses dispositivos.

Base de dados local no iPhone corrompida e apenas nalguns casos

A Apple afirmou que, em alguns casos raros, o iOS 17.5 tinha inadvertidamente restaurado ficheiros a partir dos dados corrompidos e repovoado a aplicação Fotografias com as imagens eliminadas. A Apple afirmou que o problema afetava um pequeno número de utilizadores e um pequeno número de fotografias.

Para explicar os relatos de que algumas fotos restauradas eram muito antigas, a Apple disse que, em alguns casos, os dados corrompidos podem ter sido copiados de um dispositivo para outro ao restaurar um backup local, realizar uma transferência de dispositivo para dispositivo ou restaurar um backup de dispositivo do iCloud (ou seja, não envolveu as fotografias do iCloud).

Uma reclamação publicada no Reddit, que, entretanto, foi apagada, alegava que as fotografias do utilizador reapareceram num iPad que tinha sido apagado e vendido a um amigo.

A Apple afirmou que tal não poderia ter acontecido se o utilizador tivesse apagado o dispositivo antes da venda, utilizando a opção Apagar todo o conteúdo e definições que se encontra em Definições ➝ Geral ➝ Transferir ou repor. Ou o utilizador não tinha realizado este passo necessário, ou a alegação era falsa.

Notavelmente, a atualização do iOS 17.5.1 da Apple para corrigir o problema não remove nenhuma foto excluída anteriormente que reapareceu após a atualização para o iOS 17.5. Os utilizadores afetados terão, por isso, de apagar manualmente estas imagens novamente, e estas serão movidas para o álbum Apagadas recentemente na aplicação Fotografias, onde permanecerão durante 30 dias.

As fotografias recentemente eliminadas nesta pasta também podem ser eliminadas imediatamente, selecionando Eliminar de todos os dispositivos.