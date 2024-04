Dyson Airstrait chegou a Portugal para revolucionar o alisamento do cabelo

A Dyson anuncia a chegada de um novo produto a Portugal, totalmente inovador e significativo para os cuidados capilares. Após mais de 25 anos de investigação e desenvolvimento, a Dyson lança o alisador Airstrait, que utiliza tecnologia inovadora para alisar o cabelo, podendo ser utilizado diretamente no cabelo molhado, sem placas de aquecimento e, o mais importante, sem causar danos consequentes do calor.

A ciência por detrás do estilo de cabelo

A Dyson aposta na ciência do cabelo há mais de uma década e investe mais de 580 milhões de euros (500 milhões de libras) para desenvolver e acelerar a investigação e desenvolvimento da tecnologia na área da beleza. Os engenheiros da Dyson estudaram detalhadamente desde a estrutura do cabelo até a dinâmica do fluxo de ar, para compreender os danos térmicos, mecânicos e químicos e os seus efeitos na saúde do cabelo.

Para mudar o penteado, as ligações de hidrogénio de cada fio de cabelo devem ser quebradas e redefinidas, para o cabelo ganhar uma nova forma. E isso pode ser feito tanto com calor como com humidade. Modelar cada fio com um poderoso fluxo de ar do cabelo molhado reduz a necessidade de calor, delimita o frizz e alinha até os fios mais rebeldes, sempre protegendo o brilho natural do cabelo.

Quando o cabelo está molhado, a água enfraquece naturalmente essas ligações. Neste estado, as ligações são mais elásticas e podem ser restauradas quando o cabelo seca, sem recorrer a temperaturas excessivas. Usando o nível ideal de calor e o fluxo de ar controlado, encontramos uma maneira de pentear o cabelo, sem o danificar. Desenhado com ar, permite criar penteados suaves, mantendo o volume e o movimento. E assim que o cabelo fica seco e alinhado, as ligações são restabelecidas de diversas formas, permitindo a fixação de um novo penteado.

No ano passado, foram anunciados mais de 580 milhões de euros (500 milhões de libras) em investimentos destinados à abertura de novos laboratórios capilares e ao desenvolvimento de mais de 20 novos produtos nos próximos anos.

Dyson Airstrait, uma nova tecnologia capilar

Fluxo de ar. Jatos de ar de precisão.

Ao longo das barras do alisador há duas aberturas de 1,5 mm. O fluxo de ar é acelerado através dessas aberturas, criando dois jatos de ar descendentes a alta velocidade. Projetadas num ângulo de 45°, convergem para formar um único jato de ar concentrado, criando a força descendente necessária para alisar o cabelo à medida que seca, com controlo do mesmo. Este fluxo de ar direcional ajuda a alinhar os fios de cabelo para um acabamento suave e brilhante.

Motor Dyson Hyperdymium

O alisador Dyson Airstrait é alimentado pelo motor Hyperdymium especialmente concebido para estar no centro das tecnologias de cuidado capilar Dyson. É pequeno, leve e suficientemente potente para gerar o fluxo de ar necessário para secar e alisar o cabelo simultaneamente, mesmo estando molhado. Tem uma hélice de 13 pás que gira até 106.000 rpm, impulsionando mais de 11,9 litros de ar por segundo no dispositivo. Essa inovação gera até 3,5 kPa de pressão de ar, suficiente para alisar o cabelo enquanto ele seca. Com 27 mm, o motor é pequeno e suficiente para caber na pega, sem sacrificar a potência.

Controlo de calor inteligente

Tal como o resto da gama de cuidados capilares Dyson, o alisador Dyson Airstrait apresenta um sistema inteligente de controlo de calor. Os termístores de esferas de vidro medem a temperatura do fluxo de ar 30 vezes por segundo para evitar danos causados pelo calor, protegendo assim o brilho natural do cabelo.

Esses dados são enviados ao microprocessador que regula o elemento de aquecimento, garantindo que o fluxo de ar não ultrapassa a temperatura exigida.

O alisador Dyson Airstrait está disponível desde 6 de março de 2024 nas lojas online Dyson e nas lojas Dyson Demo, com um preço de venda ao público no valor de 499,00 €.