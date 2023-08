Tradutor Vasco quer revolucionar a comunicação no mundo

O tradutor Vasco é um pequeno equipamento que tem vindo a ser uma ponte importante de comunicação entre pessoas de todo o mundo que se deslocam em trabalho, férias ou mesmo em ambientes mais hostis mais como catástrofes. Mas há muitas questões à volta deste tradutor que se levantam e curiosidades que quisemos ver esclarecidas. Entrevistámos o João Fernandes, Country Manager da Vasco em Portugal que nos respondeu a todas estas questões.

Os tradutores automáticos são dispositivos curiosos, mas nem toda a gente os conhece. Permitem que muitas línguas sejam traduzidas em diferentes formatos de tradução para melhorar a comunicação em qualquer parte do mundo.

O Vasco Translator V4, tradutor apoiado por IA, vem com uma vasta gama de funcionalidades que poderão ajudar qualquer pessoa nas suas viagens e no trabalho. Com este modelo, será capaz de comunicar fluentemente em todos os 76 idiomas disponíveis e 108 idiomas de tradução por imagem.

João Fernandes em entrevista ao Pplware

Mas, em concreto, para quem é que este dispositivo foi pensado e quem é que o está efetivamente a usar?

João Fernandes, Country Manager da Vasco em Portugal, em entrevista ao Pplware, referiu que "todos os produtos foram criados para quem quer eliminar a barreira da língua".

Temos uma faixa etária dos 8 aos 80 a usar os nossos tradutores, em situações completamente diferentes, seja por que temos um senhor que vai para a Alemanha ter com filho que está lá a trabalhar e os filhos já nasceram lá e não falam português e com um tradutor da Vasco ele consegue fazer essa comunicação ou o empresário que vai a China em reuniões e quer ir sozinho sem nenhum tradutor porque tem medo da espionagem industrial, temos um pouco de tudo.

O modelo mais atual conta já com 108 idiomas e dialetos suportados, o que foi um acréscimo de quase 30 línguas, quando comparado com o último modelo, sendo que, para o futuro a empresa espera expandir ainda mais esta oferta linguística. Quais serão então as próximas novidades de uma nova versão?

João Fernandes refere que há "algo planeado para o final/início do próximo ano para começar 2024 em grande, mas é algo que ainda não podemos adiantar, mas vai ser revolucionário".

É importante referir que, atualmente, o Vasco já tem sistemas de inteligência artificial a funcionar para si. O programa de tradução é de IA com 10 motores de tradução onde é possível ter uma assertividade na tradução mais de 95%.

O tradutor Vasco já se revelou fundamental em vários cenários

Pedimos ao João Fernandes para nos falar sobre o feedback que têm recebido de casos reais onde tenha sido fundamental a sua utilização?

Temos vários casos em que o tradutor foi fundamental, recordo uma chamada telefónica há umas semanas de uma senhora que teve um problema em África, num país onde só se fala francês e a mesma não falava, e não teve problemas porque conseguiu explicar tudo pelo tradutor, como outro caso de uns clientes que viajam pela Europa com uma autocaravana e tiveram um furo na Albânia, [o Vasco] foi fundamental para arranjarem uma oficina para arranjar o pneu e seguirem viagem.

Mas esta pode ser uma solução também excelente em caso de catástrofes e ajuda humanitária, evitando um tradutor humano. João Fernandes referiu que foram contactados por várias vezes para ajuda humanitária, recordando-se dos casos concretos recentes como a guerra na Ucrânia e pessoas que foram ajudar nos terramotos na Turquia. Recordou ainda com orgulho uma parceria firmada em 2022 entre a empresa e a Polish Medical Mission:

Algo que tenho um orgulho enorme é, dentro da empresa em março de 2022, a Vasco e a Polish Medical Mission uniram forças para trazer ajuda imediata após desastres naturais e crises humanitárias em todo o mundo.

Num país como Portugal, este tipo de dispositivo poderá ser muito importante no comércio e serviços. Haverá alguma estratégia por parte da empresa para promover o VASCO nesses segmentos?

A empresa refere que sim, dando o exemplo da presença na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde foi muito bem recebida e onde ainda teve o retorno de relatos de empresas que já tinham o tradutor Vasco em utilização.

Um tradutor da Vasco é fundamental em todos os serviços que tenham um atendimento a pessoas estrangeiras, porque simplifica e economiza recursos as empresas. Em relação ao turismo que é um exemplo flagrante em Portugal tivemos presentes na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde fomos muito bem recebidos e tivemos uma enorme experiência com relatos de empresas que já tem o nosso tradutor. Tivemos também empresas que queriam saber mais porque cada vez mais há uma barreira na língua, e as empresas sabem que se falarem mais línguas irão ter mais clientes, um dos pontos que os empresários que tem o tradutor foi a capacidade de assertividade na tradução que surpreende, e nós lutamos todos os dias para ter um tradutor de excelência.

Há um outro aspeto fundamental na utilização do Vasco que é a segurança e privacidade dos dados dos utilizadores. Portanto, quais são as medidas de segurança adotadas para proteger a privacidade dos utilizadores durante o seu uso, especialmente em situações sensíveis, como negociações empresariais ou discussões confidenciais?

João Fernandes refere que todas as traduções que são feitas são encriptadas pelo tradutor e os servidores estão na Alemanha e são protegidos pela lei europeia proteção de dados.

Relativamente a outras estratégias, como parcerias com agências governamentais, organizações sem fins lucrativos ou outras empresas, a Vasco refere que trabalha já com várias entidades pelo mundo, ONG e agências governamentais e também com forças policiais e militares.

É ainda dito que o sistema de tradução lida "muito bem" com termos técnicos específicos de determinadas indústrias, como medicina ou engenharia.

Um dos protocolos que temos e que muito nos orgulha é com o Hospital de São João onde estamos presentes nas urgências e fazemos a diferença diariamente.

Além disso, em Portugal, está presente, por exemplo, na Casa Museu Amália, no Dino Parque Lourinhã e "em várias escolas que querem fazer a ponte com as crianças que chegaram de outros países e que não falam português e que necessitam que a sua integração cultural seja rápida."

O Pplware agradece ao João Fernandes, Country Manager da VASCO em Portugal, pela disponibilidade para esta entrevista.