Depois da implosão no fundo do mar, OceanGate quer criar uma colónia humana em Vénus

A OceanGate foi tema de manchetes, durante vários dias consecutivos. Se na altura os motivos escureceram a sua imagem, agora, a ideia poderá intrigar os mais desconfiados. A empresa quer levar uma colónia de humanos para o planeta Vénus.

O Titan da OceanGate implodiu há poucas semanas, deixando cinco aventureiros no fundo do mar. Na altura, a empresa foi dissecada e muitos foram os dedos apontados à alegada irresponsabilidade, antes e depois do acidente.

Apesar do desastre, o sonho de ir mais além não parou por ali e, se o fundo do mar não deu resultados, a OceanGate quer testar o espaço - de forma muito arrojada, diga-se.

OceanGate quer chegar a Vénus... e levar mil humanos consigo

Se há empresas e agências que procuram voltar à Lua ou aterrar em Marte, a OceanGate quer ir para Vénus, instalando uma colónia de mil humanos num dos planetas mais tóxicos do nosso Sistema Solar.

Numa entrevista, Guillermo Söhnlein, cofundador da OceanGate, partilhou que a empresa está a conduzir um projeto que é muito mais viável e ambicioso do que a ideia de levar humanos até Marte.

Tendo em conta as condições inóspitas do planeta, o projeto Humans2Venus procura dar origem a uma estação na órbita de Vénus, a cerca de 48 km da superfície, permitindo a instalação e o desenvolvimento de uma colónia humana.

Apesar de Vénus ser um dos planetas mais agressivos a qualquer tipo de vida e completamente inacessível com a tecnologia de que dispomos hoje, a OceanGate acredita que a sua missão será concretizada, algures em 2050.

Se já lhe surgiram vários senãos para esta colónia venusiana, Guillermo Söhnlein não hesitou em enumerar alguns pontos positivos:

1 - Dimensão

Vénus é o planeta mais parecido com a Terra em tamanho, densidade e gravidade.

2 - Temperatura

Embora a temperatura média de Vénus seja de cerca de 462 °C, quando passamos para a atmosfera, local onde a OceanGate quer instalar a colónia, essa desce para níveis suportáveis pela vida e pelos seres humanos, entre 0 °C e 50 °C. O cofundador da empresa explicou ainda que estes números permitiriam a existência de água líquida.

3 - Proteção contra a radiação solar

Através da interação entre a luz ultravioleta do Sol e a atmosfera densamente gasosa de Vénus, é gerado um campo magnético que protege o planeta. Desta forma, as partículas são desviadas para o Sistema Solar, em vez de penetrarem no corpo celeste.

Considerando que Vénus seria um dos últimos planetas a serem considerados para albergar humanos, acompanharemos os avanços (bem como os recuos) desta ideia mirabolante da OcenGate.