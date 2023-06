O que é uma implosão e como é que aconteceu no submarino Titan?

O desfecho era esperado, apesar da esperança ser a última a morrer. Os 5 ocupantes do submersível Titan morreram depois deste submarino ter implodido. Mas o que é uma implosão e como aconteceu neste pequeno veículo que ia a caminho do Titanic?

Marinha dos EUA terá detetado som de implosão do submarino Titan

A Guarda Costeira dos Estados Unidos confirmou a descoberta de destroços do Titan, o submarino que procurava explorar o naufragado Titanic. John Mauger, contra-almirante e comandante do primeiro distrito da Guarda Costeira, disse que o submersível OceanGate sofreu uma implosão catastrófica.

O veículo sucumbiu à intensa pressão do fundo do mar, matando os cinco tripulantes.

A implosão foi uma das principais teorias avançadas pelos investigadores durante a fase de busca. Apesar de os peritos afirmarem que o submersível conseguia atingir os 4.000 metros, o Titan nunca teve um certificado de segurança. A essa profundidade, a pressão é tão forte que poderia compactar o veículo como uma lata de refrigerante.

Para entender o que aconteceu com o submarino Titan, é necessário analisar o conceito de implosão. Ao contrário de uma explosão, uma implosão ocorre quando a pressão externa é maior do que a pressão interna. Isto gera um processo em que o objeto colapsa sobre si próprio ao ser esmagado por uma força externa.

No caso do Titan, a pressão atmosférica registada a 4.000 metros de profundidade seria equivalente a 400 atmosferas, ou seja, 400 vezes mais forte do que a sentida por um ser humano ao nível do mar. Uma fissura no casco do submarino teria sido suficiente para que a força provocasse uma implosão violenta, desintegrando a câmara de pressão que continha os cinco ocupantes.

Numa implosão catastrófica, como a que ocorreu no submarino Titan, os destroços são menores. De acordo com as primeiras conclusões da Guarda Costeira, os destroços encontrados incluem a carenagem traseira, o trem de aterragem, a parte dianteira e outros componentes da câmara de pressão.

Como morreu a tripulação do Titan durante a implosão

Os pormenores sobre os últimos minutos do Titan permanecem um mistério. Guillermo Söhnlein, cofundador da OceanGate, disse que o submarino terá implodido há quatro dias.

Quando se opera em profundidade, a pressão é tão grande em qualquer submarino que, se ele falhar, seria uma implosão instantânea. Se isso aconteceu, então terá sido já há quatro dias.

Disse numa entrevista à BBC.

Uma questão que muitos colocam é se os passageiros sofreram ou deram conta que o submarino não voltaria à superfície. Para responder a esta questão, Nicolai Roterman, um ecologista de águas profundas e professor da Universidade de Portsmouth, disse que uma implosão do casco resultaria em morte instantânea. A força da água esmagaria o veículo, matando a sua tripulação numa fração de segundo.

Dave Corley, um capitão reformado da Marinha dos EUA, observou que quando o casco de um submarino colapsa, move-se para dentro a uma velocidade de 670 metros por segundo.

O raio do casco de um submarino nuclear moderno é de cerca de 6 metros, pelo que o tempo necessário para o colapso completo é de cerca de 1 milissegundo.

Afirmou Dave Corley.

De acordo com Corley, o cérebro humano responde instintivamente a um estímulo em cerca de 25 milissegundos. Como tal, os cinco membros da tripulação do Titan morreram antes que os seus cérebros pudessem registar seja o que fosse da catástrofe.