Depois de terem sido avistados destroços, de acordo com as recentes informações, infelizmente foi confirmada a morte dos 5 tripulantes do submersível que fazia a expedição ao Titanic.

A Guarda Costeira dos EUA falou, agora, ao mundo, e confirmou a morte dos cinco tripulantes do submersível que fazia a expedição até ao Titanic. Os detalhes indicam que os destroços encontrados são do submarino Titan, da OceanGate. O veículo terá sofrido um colapso catastrófico, logo no primeiro dia da viagem, da qual não houve sobreviventes.

Infelizmente o desfecho foi trágico e as autoridades confirmam assim a morte de toda a tripulação do submersível. Em comunicado, a empresa OceanGate disse que “Agora acreditamos que o nosso CEO Stockton Rush, Shahzada Dawood e o seu filho Suleman Dawood, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet, infelizmente, perderam a vida”.

Destroços haviam sido encontrados

Conforme avançado pela Euronews, a Guarda Costeira dos EUA, que tem unido esforços com outras entidades para encontrar o submarino desaparecido, desde domingo, anunciou que foram localizados materiais perto do Titanic.

A deteção aconteceu, durante a operação de busca do Titan desaparecido com cinco pessoas a bordo.

O anúncio foi feito através das redes sociais da Guarda Costeira americana:

Conforme recorda a Euronews, o Titan teria cerca de quatro dias de ar respirável. Contudo, os especialistas deixaram claro que o tempo de oxigénio dependeria da gestão que os passageiros fizessem e das medidas que, eventualmente, tomassem para conservar o ar.