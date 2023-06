H1st Vision: se tiver um AVC ou um enfarte este carro poderá salvar-lhe a vida

Os dispositivos ditos "vestíveis" atualmente já salvam vidas quando alertam os seus utilizadores e as equipas de socorro para problemas de saúde que são detetados. Num futuro próximo, o seu carro irá ser capaz de o fazer se alguma coisa não estiver bem consigo e poderá, de forma autónoma, chamar as autoridades e as equipas de emergência médica. Esta tecnologia está já no protótipo Renault H1st vision do grupo francês.

Quando o carro for uma extensão do condutor

A Software République, uma empresa constituída por contribuições de seis entidades europeias, entre elas a Renault, a Dassault Systemes, Atos, Orange, Thales, e STMicroelectronics, apresentou no Viva Technology 2023, na semana passada, o veículo de conceito, o H1st vision​. Esta viatura é totalmente elétrica e traz várias tecnologias que podem mudar o jogo, incluindo a auto-monitorização, perfis de condutor, monitorização biométrica e até comunicações médicas de emergência privadas.

Sim, leu bem. O H1st vision pode vigiar a sua saúde física e pedir ajuda em seu nome se as coisas parecerem um pouco instáveis. O volante funciona em conjunto com um acelerómetro do cinto de segurança para monitorizar o seu batimento cardíaco, ritmo e atividade elétrica.

Uma câmara interior e um microfone observam e ouvem as suas expressões faciais e alterações de voz, fornecendo depois estes dados a um programa de análise de humor baseado em IA. O Software République afirma que isto permite ajustes de conforto em tempo real.

Por exemplo, se o programa achar que está demasiado quente, dirá ao carro para ligar o ar condicionado. O H1st vision também pode recomendar exercícios de respiração ou uma chamada de vídeo rápida com um profissional de saúde. De facto o carro poderá ter uma ação preventiva e até ajudar consideravelmente em casos mais graves.

As capacidades de monitorização biométrica do H1st vision existem em grande parte para emergências, funcionando em conjunto com o seu historial de saúde pessoal para determinar se é necessária ajuda médica urgente.

O veículo pode acender as suas próprias luzes de emergência e enviar a geolocalização para os serviços de emergência enquanto facilita uma chamada para o 112.

Pode até determinar qual a pessoa que necessita de atenção (se tiver passageiros) e direcionar a chamada para os altifalantes e microfone do encosto de cabeça para garantir uma comunicação consistente.

Entretanto, o H1st vision pode verificar a funcionalidade dos seus próprios sistemas internos, à semelhança (em exagero) do Chevy Tahoe de Nick Fury no filme Capitão América: O Soldado do Inverno.

Estas verificações da bateria, caixa de velocidades, travões, pneus e suspensão ajudam a perceber quando o carro precisa de manutenção ou reparação. A empresa tem vários vídeos a explicar o seu conceito.

Todas as pessoas que conduzem o H1st vision têm o seu próprio perfil, portanto, o carro não precisa de chave. Quando se aproximam do carro, as câmaras nos espelhos laterais reconhecem o seu andar ou rosto e projetam uma saudação na janela. Enquanto a porta se abre, o banco ajusta-se de acordo com a sua preferência pessoal.

Se o cônjuge, amigo ou passageiro frequente entrar mais tarde, o Renault H1st vision adapta o interior às suas preferências.

O exterior facetado do H1st vision é muito diferente dos designs suaves que vê noutros concept cars, mas confere ao SUV uma qualidade semelhante a um diamante, complementada pelas suas jantes geométricas. O volante de asa de gaivota, o interior branco brilhante e o longo painel de instrumentos LCD dão-lhe um toque futurista - o que é reconhecidamente mais fácil de fazer quando não se está a construir centenas destas coisas.

A Software République reforçou na Viva Technology que o H1st vision é estritamente um concept car, não é algo que será fabricado à escala, mas os elementos do seu design poderão eventualmente ser utilizados em modelos de produção. Conhecendo já um pouco do que o grupo Renault tem feito com o Alpine A290_β e com o Renault 5... esta proposta poderá em breve ser a evolução de um modelo que a marca já estará a pensar substituir.