Spotify está a oferecer 2 meses de Premium neste verão. Aproveite!

O Spotify é um dos serviços de streaming de música mais popular, com música "gratuita" para todos... ainda que com publicidade à mistura e com a limitação em termos de recursos. Para quem não quer ter publicidade, para quem quer ouvir música offline ou reproduzir aquilo que quer quando quer, então terá que subscrever um dos planos Premium. Mas no verão poderá ter acesso ao serviço pago durante dois meses.

Spotify Premium gratuito por 2 meses

O Spotify lançou uma campanha de verão que oferece o serviço Premium de forma gratuita por dois meses. Para ativar, basta aceder ao site do Spotify e seguir as indicações para subscrição, sendo que pode ser cancelada a qualquer momento.

Com o Spotify Premium o utilizador pode transferir a música para o seu dispositivo, para poder ouvir offline e em qualquer lugar. Além disso, os anúncios estão bloqueados, não sendo o utilizador interrompido ao fim de alguns minutos de reprodução para ouvir publicidade.

Estão disponíveis todas as músicas, mesmo nos dispositivos móveis e os avanços entre músicas são ilimitados.

O plano Premium gratuito por 2 meses está disponível apenas para o plano individual. Os outros planos têm apenas 1 mês de teste gratuito, como sempre. A oferta termina a 29 de junho de 2023 e não é válida para utilizadores que já tenham experimentado a versão Premium no passado.

Os planos do Spotify Premium

Atualmente, o Spotify oferece 4 planos Premium, o Individual, Duo, Família e Estudante, com preços que vão desde os 3,49 €/mês até aos 11,99 €/mês.