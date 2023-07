Netflix: os melhores documentários para ver nestas férias

A Netflix tem no seu portefólio excelentes documentários, sobre os mais diferentes temas. Hoje destacamos alguns dos que deve meter na sua lista para assistir este fim de semana ou, se for o caso, para ver durante as férias.

De Tirar o Fôlego é um filme documental emotivo que o vai levar ao maravilhoso e intenso mundo do mergulho livre. Este filme centra-se na história de uma campeã recordista da modalidade com um heroico mergulhador de segurança púbica que estão dispostos a arriscar tudo para fazer história.

Para quem gosta de histórias de investigação de casos de crimes reais, eis uma minissérie de três episódios lançada este ano que o vai prender durante quase 3 horas.

Esta série documental fala de uma pequena comunidade da Carolina do Sul que é abalada por várias tragédias chocantes e que põe a descoberto os terríveis segredos da sua mais poderosa família.

O documentário Sou um Stalker tem 8 episódios que tentam mostrar os padrões de comportamento e a forma de pensar de pessoas que perseguem outras, ao ponto de serem capazes de destruir as suas vidas e as de quem está à sua volta.

São perseguidores condenados e as mulheres por eles visadas que partilham histórias arrepiantes de assédio, abusos e outros crimes.

Nos últimos dias temos ouvido falar em seitas religiosas e no poder que exercem na vida das pessoas e esta série documental aborda esse tema em 4 episódios.

João Teixeira de Faria, hoje com 81 anos de idade, é um homem brasileiro que afirma ter poderes de cura, atraindo ao seu centro de cirurgia espiritual milhares de pessoas que admitem sair de lá curadas... e outras tantas que ficaram marcadas para sempre pelo abuso sexual e manipulação.

Dentro da mesma temática, a sugestão vai para Sejam Dóceis: Rezem e Obedeçam . Há novamente a história de uma ceita religiosa a quem são entregues mulheres e filhos em nome da religião e da salvação, onde há abuso sexual, poligamia e uma clara privação de liberdade das pessoas envolvidas na comunidade.

Esta igreja ainda existe nos dias de hoje apesar de toda a exposição mediática, condenações e detenção do líder.

Mudando completamente o tema, vamos para o mundo fascinante dos felinos. Os nossos gatos têm tanto de fascinante quanto de intrigante e neste documentário, especialistas em gatos mergulham na mente destes aventureiros e exploradores do mundo animal e revelam as suas verdadeiras capacidades.

Ainda no tema gatos, mas mais perturbadora é a minissérie documental Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer. Nesta série são mostrados vídeos horrendos e perturbadores de um perverso criminoso que levam a um grupo de cibernautas amantes de animais a criar uma arriscada caça ao homem nas entranhas de um perigoso submundo.

Incentivado pela atenção que está a receber, o assassino continua a partilhar vídeos cada vez mais perturbadores.

A morte de Anthony Bourdain não deixou ninguém indiferente, sendo mais um mote para se falar em saúde mental. Este filme olha para o viajante de gastronomia, explora a sua personalidade extravagante e o seu espírito aventureiro, numa homenagem merecida.

Se gosta de comer polvo e não quer deixar de comer, então não pode ver este documentário. É de tal forma impressionante "a sabedoria do polvo" que nunca mais será capaz de olhar para um polvo à lagareiro da mesma forma...

Numa floresta de algas sul-africana, um cineasta trava amizade invulgar com um destes animais, que lhe mostra os mistérios do seu próprio mundo.

Neste documentário de hora e meia, arqueólogos egípcios procuram uma pirâmide perdida e mergulham na história, deparando-se com túmulos e artefactos com mais de 4000 anos.

Desta série "Desconhecido" existem outros filmes como "A gruta dos ossos" e "Robôs assassinos".

Que outros documentários Netflix sugere?