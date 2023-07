Nothing Phone (2) já está à venda em Portugal por 679€

A Nothing elevou a fasquia e com o novo Phone (2) tem agora um smartphone de entrada de gama no segmento Premium. A empresa anunciou o seu smartphone recentemente e o Pplware já o tem em testes. A partir de hoje pode comprar o Nothing Phone (2) em Portugal com a versão base a custar 679€.

O Nothing Phone(2) já está disponível para compra em Portugal. Face ao Nothing Phone(1), esta nova versão está bem melhor em termos de hardware e até ao nível do design há várias melhorias. A interface Glyph tem agora mais funcionalidades e há mais leds na parte traseira do dispositivo - ver aqui.

Esta nova versão do smartphone da Nohing vem com um SoC Snapdragon 8+ Gen 1, ecrã OLED de 6,7" (resolução de 2412×1080 pixels e taxa de atualização de até 120 Hz) e bateria de 4700 mAh. Além disso, é garantido pela Nothing que este equipamento terá 3 anos de atualizações do Android e 4 anos de atualizações de segurança.

Destaque também para a câmara traseira dupla de 50 MP, que vem com o sensor principal Sony IMX890. O sistema de câmaras tem o suporte de algoritmos avançados para fotografia. A câmara frontal é de 32 MP.

Face ao conjunto de hardware, o Phone (2) é 4 mil vezes mais rápido que o Phone (1) a processar imagens. Ao nível do vídeo, o Phone (2) permite a gravação com uma resolução 4K a 60fps. Vem ainda com EIS (Electronic Image Stabilization) e OIS (Optical Image Stabilization), para que os utilizadores consigam os mais perfeitos resultados.

Disponibilidade e preço do Nothing Phone (2)

O Phone (2) está disponível em branco e cinza-escuro, com três variantes à escolha:

8GB/128GB (679€)

12GB/256GB (729€)

12GB/512GB (849€).

Os clientes em Portugal poderão comprar hoje o Nothing Phone (2) no El Corte Inglés, Fnac, NOS, PCdiga e Radio Popular.