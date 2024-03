Autonomia dos elétricos quadruplicou desde 2011 e os preços aproximam-se da combustão

Os carros elétricos têm feito o seu caminho, provando a sua pertinência, num jogo entre a oferta das fabricantes e a procura pelos clientes. Retorquindo alguns argumentos, dados indicam que as autonomias quadriplicaram desde 2011 e os preços estão a aproximar-se dos associados aos carros a combustão.

A mobilidade elétrica enfrenta uma larga descrença, à medida que vai tentando colmatar as suas deficiências, desde o alcance e a rede de carregamento, até ao preço.

Efetivamente, na Europa e nos Estados Unidos, muitos são os que vocalizam a irrelevância dos carros elétricos, bem como a sua insustentabilidade a vários níveis.

Dados apontam para carros elétricos mais desejáveis

Apesar de os carros movidos a bateria não serem um conceito recente, o investimento das fabricantes e a vontade de alguns governos no sentido da eletrificação tem relativamente poucos anos e, por isso, a curva de aprendizagem está, ainda, a escalar.

Exemplo disso são os dados da Bloomberg que indicam que, no ano passado, os automóveis elétricos à venda nos Estados Unidos tinham uma autonomia média de 468 quilómetros. Este número é quatro vezes superior ao dos primeiros automóveis elétricos à venda no mercado norte-americano, como o Nissan Leaf, que em 2011 oferecia 127 km no ciclo EPA.

No ano passado, nos Estados Unidos, cinco modelos elétricos com mais de 497 km de autonomia certificada foram responsáveis por 70% das vendas de automóveis elétricos: Tesla Model Y, Tesla Model 3, Ford Mustang Mach-E, Tesla Model S e Chevrolet Bolt EUV.

Além disso, dados da Kelley Blue Book indicam que os americanos gastaram, em média, 47.401 dólares num carro novo, em janeiro deste ano. Os automóveis elétricos, por sua vez, tinham um preço médio de 55.353 dólares. Esta é a menor diferença desde que há dados disponíveis.

Agora, resta perceber como o mercado, nomeadamente o europeu, se vai comportar, daqui em diante, uma vez que a tendência será melhorar a atratividade dos carros elétricos, em termos de preço, autonomia e rede de carregamento.