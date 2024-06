Tesla quer os pneus sem ar da Michelin nos seus carros elétricos?

Ainda deve haver, por aí, quem não acredita na tecnologia dos pneus sem ar da Michelin, apresentada há alguns anos. Apesar de ainda não ser massivamente adotada, a Tesla parecia querê-la para os seus carros elétricos. A informação foi, entretanto, negada.

A Tesla estaria, alegadamente, em conversações, no sentido de equipar os seus carros elétricos com a tecnologia de pneus sem ar da Michelin. Apesar de a tecnologia ter sido apresentada há alguns anos e já estar a ser testada, não foi, ainda, introduzida num volume significativo de automóveis.

De facto, a Michelin é um dos nomes da indústria que tem procurado desenvolver, de forma robusta, bem como introduzir, pneus sem ar nos automóveis.

Segundo o Not a Tesla App, a Michelin havia confirmado que estava em conversações com a fabricante de carros elétricos, no sentido de testar os seus pneus sem ar Uptis:

A Michelin, uma das maiores fabricantes de pneus do mundo, confirmou recentemente numa entrevista com o seu CEO Florent Menegaux que iniciou conversações sobre o teste da sua tecnologia de pneus sem ar Uptis em veículos Tesla.

Contudo, a informação foi, entretanto, negada pela Michelin, à mesma fonte.

Apesar disso, conforme recordado pelo Electrek, a Michelin já havia testado os seus pneus sem ar no Chevy Bolt EV. Ao anunciar os testes em 2019, a fabricante disse que esperava trazer a tecnologia para os veículos de consumo até 2024.

Os pneus sem ar da Michelin

Os pneus sem ar não serão uma tecnologia desconhecida dos nossos leitores. Essencialmente, estes prometem ser imunes a furos e durar uma vida.

Recordando o que vimos aqui, em 2021, os pneus sem ar reúnem várias vantagens.

Desde logo, pela sustentabilidade que lhes está associada: imunes aos furos, evitam uma larga quantidade de desperdício que resulta de pneus descartados; a sua produção exige menos matéria-prima e energia; e a Michelin estimou que durarão até três vezes mais do que um pneu convencional.

Depois, o facto de libertar o condutor de atentar a pressão dos pneus, economizando tempo e eliminando todo o desgaste prematuro causado pela deflação. E o ajuste dos raios internos, atendendo às características de desempenho desejadas.