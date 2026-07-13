Sistema Volta: conhece a app que envia o dinheiro para a conta bancária?

Uma publicação nas redes sociais gerou dúvidas sobre a existência de uma app ligada ao sistema Volta, capaz de enviar dinheiro diretamente para a conta bancária. A SDR Portugal confirmou-a e explicou o seu propósito.

Nos últimos dias, uma publicação no X chamou a atenção para uma alegada aplicação oficial do sistema Volta, o mecanismo de depósito e reembolso de embalagens que temos vindo a implementar em Portugal.

Segundo o autor da publicação, a app permitiria guardar os valores devolvidos e transferi-los depois para a conta bancária, mas estaria "tão escondida e confusa" que praticamente ninguém a teria usado.

SDR Portugal confirma que a app existe e é oficial

Contactada pela SIC, a SDR Portugal, entidade responsável pela gestão do sistema Volta, confirmou que a aplicação existe e chama-se Volta Euro.

No entanto, ao contrário do que a publicação sugeria, não se trata de uma funcionalidade escondida ou já disponível para uso generalizado em todo o país.

A app foi lançada especificamente para o Rock in Rio Lisboa 2026, onde esteve disponível nos Pontos Volta automáticos instalados no recinto do festival.

Segundo a SDR Portugal, o objetivo é "garantir uma resposta prática, segura, rápida e sem vales, em contextos de grande afluência".

Como funciona a Volta Euro

O processo de utilização é descrito como simples:

O utilizador descarrega a app e cria uma conta pessoal;

Associa o IBAN da sua conta bancária;

Sempre que devolve uma embalagem elegível numa máquina compatível, o valor do depósito, 10 cêntimos por unidade, é automaticamente creditado na conta digital;

O saldo vai crescendo à medida que se fazem mais devoluções;

A qualquer momento, o utilizador pode pedir a transferência do valor acumulado para a sua conta bancária.

No caso do Rock in Rio, havia ainda uma alternativa: em vez de acumular o dinheiro na app, o utilizador podia optar por doar o valor do depósito a uma instituição parceira do evento.

Onde poderá ser usada no futuro?

Apesar de ter nascido associada a um evento específico, a Volta Euro não deverá ficar por aí.

A aplicação está preparada para ser utilizada noutros eventos de grande afluência que disponham de Pontos Volta automáticos compatíveis, bem como nos já existentes Quiosques Volta espalhados pelo país.

Nos restantes pontos de recolha, para já, mantêm-se os métodos de reembolso tradicionais, como os vales em papel.

Sistema Volta já recolheu 55,5 milhões de embalagens

Enquanto a app Volta Euro dá os primeiros passos, o sistema Volta como um todo já apresenta números robustos.

Segundo avançado pelo Público, entre 10 de abril e 6 de julho foram devolvidas 55,5 milhões de embalagens de bebidas de uso único, como garrafas e latas de plástico, metal e alumínio com capacidade inferior a três litros, através dos mais de 2500 pontos de recolha distribuídos pelo continente e ilhas.

A SDR Portugal faz um balanço globalmente positivo dos primeiros três meses de funcionamento, destacando que cada transação envolve, em média, 15 embalagens devolvidas.

A entidade lê estes números como sinal de uma adesão crescente dos consumidores e antecipa que os níveis de devolução continuem a subir nos próximos meses, nomeadamente durante o verão.

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