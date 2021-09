Michelin estreia pneus sem ar para automóveis de passageiros

Esta tecnologia apareceu há muitos anos como um protótipo que um dia haveria de ser produto final pronto no mercado. Na altura era muitos os céticos. Contudo, as tecnologias foram aperfeiçoando o pneu e hoje a Michelin estreia os Uptis, uns pneus sem ar para automóveis de passageiros.

Por várias vezes demos a conhecer o caminho feito por este conceito. Agora o produto está maduro e em breve poderemos ver no dia a dia nas estradas por todo o mundo.

Pneu Michelin que não fura e "dura uma vida"

As vantagens deste tipo de pneu são claras: primeiro, o condutor estará a salvo de um furo ou rebentamento. Conforme refere a Michelin, cerca de 200 milhões de pneus por ano chegam para destruição com danos catastróficos, ainda com todo o resto do pneu em excelente estado.

Em segundo lugar, o condutor não precisa estar de olho na pressão dos pneus. É uma vantagem que permite não apenas economiza tempo, mas também elimina todo o desgaste prematuro causado pela deflação.

Os raios internos são ajustáveis ​​para atender às características de desempenho desejadas. A sua rigidez pode ser ajustada individualmente em acelerações, travagens, curvas e lombas. As características das ranhuras do piso podem até mesmo ser ajustadas para eliminar a necessidade de uma suspensão independente nalguns tipos de veículos.

Estes orifícios podem ser perfurados na área de rodagem para permitir que a água escape, criando potencialmente uma resistência muito maior à aquaplanagem. É preciso menos matéria-prima e menos energia para produzi-los, tornando-os melhores para o meio ambiente, e a Michelin estimou que durarão até três vezes mais do que um convencional.

No entanto, percebe-se que não está fácil a sua penetração no mercado. Há ainda uma resistência a esta novidade e total renovação de conceito. O Tweel, que substitui todo o conjunto de rodas, está disponível há muito tempo para vários veículos off-road, mas ainda não foi lançado.

Então, a Michelin fez parceria com a GM para projetar e começar a vender um pneu sem ar para uso nas ruas em automóveis de passageiros.

Michelin Uptis chegará ao mercado em 2024 pela mão da GM

Com o nome de Uptis, este produto é uma solução completa de rodas que requerem pneus especializados. A Michelin afirma que suportará impactos muito maiores do que um pneu e roda normais, e terá uma vida "dramaticamente" mais longa, sem adicionar resistência ao andamento, sem uma sensação diferente para o condutor e adicionando apenas 7% ao peso da roda, menos do que os pneus run-flat existentes.

A GM começará a oferecer a Uptis como opção em modelos selecionados "a partir de 2024", e a parceria trabalha com os governos estaduais dos EUA para obter aprovações regulamentares para o uso nas ruas, bem como com o governo federal.

Recentemente, no IAA (salão automóvel de Munique), o pneu sem ar Uptis fez a sua aparição pública, onde "alguns sortudos do público" tiveram a oportunidade de conduzir um Mini Electric equipado com um conjunto.

Segundo todos os testemunhos, a experiência foi a mesma que conduzir com um conjunto normal de pneus. Não sentiram nada de diferente. Mas é esta a questão, a Michelin espera introduzir tecnologia nova e melhorada sem alterar a experiência do utilizador.