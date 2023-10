Já está! China obteve certificação para voar comercialmente com um eVTOL

Entrar num eVTOL não tripulado, viajar a 130 km/h pelo ar sem ninguém aos comandos e pagar a aterragem como se fosse apenas mais uma viagem de táxi. Foi isso que a China aprovou, com o eHang a ser o primeiro eVTOL não tripulado do mundo a ser licenciado para voos comerciais.

Os eVTOL são veículos elétricos de descolagem e aterragem vertical. Estas enormes aeronaves semelhantes a drones são apresentadas como uma nova alternativa de mobilidade. Como é um meio aéreo, evita ruas cheias de carros, semáforos e quaisquer outras obrigações que nos atrasam.

Os seus (muitos) problemas

Parece claro que, apesar das promessas, as dificuldades para os eVTOL imporem este novo tipo de negócio são muitas. Até agora, é necessária uma pessoa com os certificados de voo pertinentes para os conduzir, o que exige uma formação mais ou menos complicada de aprender, consoante a pessoa, mas que, sobretudo, é muito cara.

A isto junta-se a regulamentação do tráfego aéreo. O facto de não existirem estradas físicas no céu não significa que todos se possam deslocar para onde quiserem. O melhor exemplo são os helicópteros, que têm de cumprir restrições importantes em termos de altura, velocidade, descolagem e aterragem, especialmente quando voam sobre um ambiente urbano.

Para não falar do custo de exploração de uma aeronave desta dimensão. Na ausência de uma expansão, supomos que as primeiras viagens comerciais neste tipo de veículo serão oferecidas a preços absurdos, uma vez que, atualmente, a maior parte deles oferece apenas dois ou quatro lugares para voar.

No entanto, um conjunto de fabricantes está confiante no lançamento dos seus produtos. É preciso ter em conta que, embora os eVTOL não pareçam ser uma solução de mobilidade a curto ou médio prazo para o cidadão comum, poderá haver um negócio muito interessante entre as pessoas (com possibilidades) que preferem evitar os inconvenientes do tráfego das estradas.

O preço de fabrico não é um obstáculo neste caso, razão pela qual empresas como a eHang, a Lilium, a Alef, a Zapata ou mesmo a Hyundai, entre muitas outras, estão interessadas em lançar os seus produtos nos próximos anos. Quase todos são veículos que consistem numa cabine para dois ou quatro passageiros, da qual sobressaem pernas com enormes motores elétricos que elevam e orientam a trajetória dos eVTOL.

Entre 2022 e 2027, espera-se um crescimento de 5.343,3 milhões de dólares. A aplicação como transporte de passageiros é a mais óbvia, mas também se espera que sejam utilizados no transporte de mercadorias ou em setores primários como a agricultura. Só a América do Norte representa atualmente 39% das aeronaves não tripuladas, entre as dedicadas a fins militares e civis.

O primeiro certificado, na China, claro

Até à data, os diferentes concorrentes anunciaram os seus progressos com grande alarido. No entanto, ninguém conseguiu o que a eHang acaba de receber: um certificado para operar comercialmente.

A empresa há muito que oferece voos de demonstração aos passageiros que queiram dar uma volta nos seus eVTOL. O grande marco é o facto de agora poderem cobrar pela viagem. No entanto, a licença está limitada à China, que emitiu o certificado.

A eHang é uma das empresas que mais avançou nos eVTOL. Esta empresa chinesa foi vista pela primeira vez na CES 2016. Nesse evento, mostrou um veículo que já indicava as bases dos seus novos projetos: um eVTOL autónomo com capacidade para transportar uma carga de 99 kg.

Com a aprovação para pilotar drones e explorar comercialmente o transporte humano, a China está mais uma vez a tentar posicionar-se na vanguarda de uma nova forma de mobilidade. Enquanto os reguladores nos Estados Unidos e na Europa são conservadores, na China querem marcar o ritmo.

