Rússia alerta que usar os satélites da SpaceX para espiar torna-os “um alvo legítimo”

Em resposta às informações que circularam, há uns dias, a Rússia alertou os Estados Unidos da América (EUA): a utilização da SpaceX para espionagem faz dos seus satélites um alvo legítimo.

Recentemente, noticiámos que a SpaceX estaria, alegadamente, a construir uma grande rede de satélites de espionagem para o National Reconnaissance Office (NRO), uma agência de inteligência dos EUA.

Segundo fontes, essa rede de satélites espiões, "um sistema de inteligência, vigilância e reconhecimento baseado no espaço mais capaz, diversificado e resiliente que o mundo já viu", aumentaria consideravelmente a capacidade dos EUA para detetarem ameaças em qualquer parte do globo.

Conforme vimos, os satélites seriam capazes de localizar alvos terrestres e de partilhar os dados com os serviços secretos e militares dos EUA, constituindo grande utilidade para os serviços secretos e as operações militares.

Tendo em conta as tensões entre a Rússia e os EUA, não tardou até que a primeira respondesse:

Estamos cientes dos esforços de Washington para atrair o setor privado para servir as suas ambições espaciais militares.

Revelou a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Maria Zakharova, assegurando que esses sistemas - no caso, os satélites - "tornam-se um alvo legítimo para medidas de retaliação, incluindo as militares".